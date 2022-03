Endlich wieder Livemusik: Am Freitag, 18. März, spielt die Mannheimer Band „Crush“ im Gasthaus „Grüner Baum“ am Schlossplatz. Dort soll es nach der Corona-bedingten Zwangspause seit Mitte November letzten Jahres wieder regelmäßig Livemusik geben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei „Crush“ gab es in der Zwischenzeit einen Wechsel. Am Keyboard werden die Musiker um Frontmann Rainer Herrmann mittlerweile von Nico Braxmaier unterstützt. Auch einige neue Songs haben „Crush“ im Gepäck. Alles in allem bleiben sie aber den rockigen Tönen treu. Und das soll man auch hören.“

Los geht es im Grünen Baum gegen 21 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Reservierung ist nicht möglich, die Anzahl der Personen ist begrenzt. Die aktuell gültigen Regelungen für das Event findet man auf der Facebookseite des „Grünen Baum“. zg

