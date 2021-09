Energiechaos statt sicherer Versorgung?

Bei Industrie- und Schwellenländern steht die Versorgungssicherheit bezüglich Energie an erster Stelle. Nur Deutschland scheint mit den Abschaltungen von AKW, Kohle- und Gaskraftwerken in naher Zukunft einen Sonderweg zu gehen. Ersatz für die stillgelegten Kraftwerke ist nicht in Sicht. Schlittert Deutschland in ein Energiechaos?

Mit dieser und weiteren Fragen beschäftigt sich ein Vortrag von Diplomingenieur Rainer Welzel am Dienstag, 16. September, um 19.30 Uhr im Xia Garden, Ketscher Landstraße 11 in Schwetzingen. Er beleuchtet auf Einladung der Initiative Aufbruch 2016 die widersprüchliche Informationslage und stellt dann mögliche Lösungen vor. zg