Engagement von Schwetzinger Sportlern in Corona-Zeiten gewürdigt

In Zeiten der Corona-Pandemie stand und steht auch das ehrenamtliche Engagement in den Sportvereinen vor großen Herausforderungen und erlangt zugleich eine besondere Bedeutung. In den Sportvereinen wurde insbesondere im Lockdown konzeptionell Herausragendes geleistet. Zur Würdigung dieser bemerkenswerten Leistungen in der Umsetzung des originären Vereinsangebots einerseits in Kombination mit Hilfsengagement andererseits lobte der Sportkreis Mannheim den „Sport-VEREINt gegen Corona“-Preis aus. Der Turnverein Schwetzingen 1864 belegte dabei den zweiten Platz, dotiert mit einem Betrag von 500 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung. Beworben hatten sich darum 16 Vereine mit insgesamt 17 Projekten aus Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis.

Die Jury hatte wahrlich keine leichte Aufgabe, da eigentlich alle eingereichten Projekte siegwürdig gewesen wären: Trainingsprogramme wurden im Grundsatz neu konzipiert und in Teilen in die digitale Welt übertragen. Aufwendige Hygienekonzepte für die Trainings an den Sportstätten vor Ort wurden entwickelt. Zahlreiche Vereine hatten aber auch weit über das eigentliche sportliche Angebot hinaus ein hohes Maß an bürgerschaftlichem Engagement gezeigt, indem sie beispielgebende Hilfs- und Solidaritätsaktionen durchgeführt haben. Bei der Preisverleihung auf dem Vereinsgelände des FV Leutershausen nahmen die drei siegreichen Vereine Kinder- und Jugendzirkus Paletti Mannheim, TV Schwetzingen 1864 und Ladenburger SV sowie die beiden Sonderpreisgewinner TSV Rheinau und DJK Jungbusch aus den Händen unterschiedlicher Laudatoren ihre Auszeichnung entgegen. Für den TV Schwetzingen hatte das Sportkreis-Geschäftsführer Tom Kotzmann übernommen, der die vielfältigen Aktionen des Vereins während der Corona-Zeit noch einmal herausstellte - unter anderem die inklusive Stadtrallye, die digitale Faschingskinderturnstunde und die Online-Trainingsangebote.

Er erwähnte zudem die zahlreichen Kooperationen mit dem TSV Oftersheim und der HG Oftersheim/Schwetzingen, etwa bei der Niko-lausaktion, der Einkaufsaktion und dem Kurpfälzer Solo-Lauf. Deshalb betonte TV-Vorstandsmitglied Andreas Lin auch, dass TSV und HG ihren erheblichen Anteil an dem Preis haben, schließlich seien zum Teil die Impulse von dort gekommen und gemeinsam umgesetzt worden. Gemeinsam hatten die drei Vereine bereits beim Sportjugend-Förderpreis von Lotto Baden-Württemberg einen Preis gewonnen. Aber nicht nur sportlich und ehrenamtlich trat der TV 1864 bei der Ehrungsmatinee in Erscheinung, sondern auch musikalisch: Denn die TV-Mitglieder Athi Sananikone und Yannick Zipf - beides feste Größen in der hiesigen Musikszene - sorgten für die stimmungsvolle Begleitung. zg