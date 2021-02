Zu sogenannten Entdeckergottesdiensten zur Vorbereitung auf die Erstkommunion lädt die katholische Seelsorgeeinheit am Wochenende ein. Da auch in den Schulen jetzt langsam wieder der Wechselunterricht beginnt, hat sich das Team um Pfarrer Uwe Lüttinger überlegt, dass Elemente der Erstkommunionvorbereitung wieder gemeinsam gestaltet werden können.

AdUnit urban-intext1

So sind die Kinder zu Entdeckergottesdiensten in der jeweiligen Gemeinde eingeladen: Am Dienstag, 23. Februar, um 16.30 Uhr in St. Maria in Schwetzingen/Oststadt. Am Mittwoch, 24. Februar, um 16.30 Uhr in St. Nikolaus in Plankstadt und am Donnerstag, 25. Februar, um 16.30 Uhr in St. Kilian in Oftersheim.

Alle Abstands- und Hygieneregeln werden eingehalten. Die Kinder sitzen gut verteilt in der Kirche und werden am Eingang empfangen und an die Plätze gebracht. Und die Teilnahme ist freiwillig. Die Kinder bekommen Tüten mit Material zur Vorbereitung zum Mitnehmen. Diese liegen in der Kirche auch an den gewohnten Orten zum Mitnehmen bereit. zg