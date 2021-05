Entlastung fürs Budget

Für Bündnis 90/Die Grünen in Schwetzingen besteht in der Gesellschaft nicht erst seit der Corona-Krise die dringende Notwendigkeit, die immer weiter auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich wieder zu schließen. „Der Grüne Schreibtisch“ ist dabei ein neues Projekt der Grünen und will dazu beitragen, dass Kinder aus einkommensschwachen Familien nicht benachteiligt sind und das Budget nicht mit Wünschen nach Materialien zum Schreiben, Malen und Basteln belastet wird.

In Analogie zu den Tafeln soll am ersten Mittwoch jedes Monats von 15 bis 16 Uhr in der Hofeinfahrt der Awo in der Hebelstraße 6 ein Grüner Schreibtisch aufgestellt werden, der Schreib-, Mal- und Bastelmaterial – teils gebraucht – kostenlos zur Verfügung stellt. Das Material stammt aus Spenden. Wer dazu beitragen möchte, kann Sachspenden gerne weiterhin am Grünen Schreibtisch zu den Öffnungszeiten abgeben oder zur Abholung unter (Telefon 06202/1 01 01 anmelden. zg

Info: Der erste „Grüne Schreibtisch“ wird am Mittwoch, 2. Juni, in der Hebelstraße 6 aufgestellt. Bitte an Maske und Einhaltung der Abstandsregeln denken.