Entspannung pur im Schwetzinger Schlossgarten

Sanfte Wiesenflächen, hohe alte Bäume, Bäche, Springbrunnen, barocke Gartenkunst, ein Naturtheater und sogar eine Moschee: Im Schlossgarten von Schloss Schwetzingen lässt sich der Alltag mühelos vergessen, das Lustwandeln im Grünen ist ein sinnlicher Genuss: zum Beispiel am internationalen Tag der Erholung an diesem Montag. Das teilen die Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) mit.

Viele wissen es nicht, aber Erholung ist ein Menschenrecht. Laut Artikel 24 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat jeder Mensch „das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub.“ Der 15. August, der internationale Tag der Erholung, bietet eine gute Gelegenheit, dieses Menschrecht auszuüben. Und damit er auch wirklich erholsam ist, braucht man gar nicht weit zu fahren. Der Schlossgarten von Schwetzingen beispielsweise bietet viele Möglichkeiten, um in der Natur zur Ruhe zu kommen, sich von den unterschiedlichen Gartenelementen überraschen zu lassen und gleichzeitig etwas über das Leben der Kurfürsten von der Pfalz zu erfahren.

Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz schuf im 18. Jahrhundert rund um Schloss Schwetzingen ein grünes Paradies: Der Schlossgarten gilt mittlerweile als ein Meisterwerk europäischer Gartenkunst. Auf einer Fläche von mehr als 70 Hektar entstand in der Sommerresidenz des Kurfürsten ein Park mit unterschiedlichsten Bereichen.

Harmonisches Bild

Direkt vor dem Schloss erstreckt sich etwa der barocke Teil. Dort bestimmen geometrische Formen das Bild: gerade Wege, kunstvoll angelegte Blumenbeete, geformte Hecken und Laubengänge. Ganz anders sieht es im Bereich des Englischen Landschaftsgartens aus. Dort erwarten die Gäste sanft modellierte Wiesenflächen, ein Bach, geschwungene Brücken, ein römisches Wasserkastell und der Tempel der Waldbotanik, dessen Außenwände mit imitierter Eichenborke überzogen sind.

Im Privatgarten des Kurfürsten befindet sich – abgeschirmt von hohen Hecken – das Badhaus. Dorthin zog sich der Kurfürst zurück und widmete sich seiner Leidenschaft für Musik und Literatur. Höhepunkt ist das Badezimmer mit einer in den Boden eingelassene ovale Marmorwanne.

Im Naturtheater ließ der Kurfürst in den Sommermonaten Opern aufführen. Es ist eines der wenigen erhaltenen barocken Gartentheater überhaupt. Bekrönt wird das Theater durch einen runden Tempel auf einem künstlichen geschaffenen Felsen. Er ist Apollo, dem Gott des Lichts, gewidmet. Zwischen 1779 und 1795 ließ der Kurfürst zudem eine Moschee errichten wie es in dieser Zeit modern war. In der Nähe wachsen zahlreiche japanische Zierkirschen, die im Frühjahr prächtig blühen.

Wer mehr über den Schlossgarten erfahren möchte, kann zwischen Standardführungen durch den Garten und Sonderführungen wählen, die ganz unterschiedliche Sehenswürdigkeitens vorstellen. zg

Info: Der Schlossgarten ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, letzter Einlass 19.30. Preise: Erwachsene 8 Euro, Ermäßigte 4 Euro, Familien 20 Euro.