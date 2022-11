Eppelheim. Die baden-württembergische Gemeindeordnung schreibt vor, dass über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen der Gemeinderat zu entscheiden hat. In der jüngsten Sitzung stimmte das Gremium sechs Spenden in Höhe von 1483,26 Euro von sechs Spendern zu. Gemeinderat Martin Gramm (Grüne) war gegen eine einzelne Spende in dem Beschlussvorschlag und stimmte mit Nein.

