Wegen Baby-Erdkröten: Rettungskräfte in Schwetzingen im Einsatz

Schwetzingen. Tier- und Naturschützerin Christine Frei schlägt schon seit einiger Zeit Alarm (wir berichteten exklusiv): Die Erdkrötenbabs aus dem Schlossgarten Schwetzingen sind in großer Not - und in Gefahr! Bei den Babyerdkröten handelt es sich um eine besonders geschützte Art, welche um diese Zeit des Jahres erstmals ihr Laichgewässer verlässt und hierbei unzähligen Gefahren ausgesetzt ist. Jetzt suchen sich die Winzlinge neue Lebensräume und queren so Wege und Straßen. Das führte nun am Dienstagabend zu einem Großeinsatz von Rettungskräften, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.

"Eimerherberge" für die kleinen Kröten: Sie werden anschließend von der Polizei im Wald ausgesetzt. © Polizei Mannheim

Die jungen Erdkröten sind nämlich zu ihrer Wanderung aufgebrochen und haben nunmehr den Schlossgarten Schwetzingen in Richtung Ketscher Landstraße verlassen. Da dies den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des

Polizeireviers Schwetzingen bekannt ist, erfolgte am Dienstagabend eine routinemäßige Überprüfung des Gebiets. Dabei stellten die Beamten gegen 20.45 Uhr fest, dass sich die winzigen Amphibien nicht nur auf den Schotterweg hinter dem Schlossgarten gewagt hatten, sondern auch versuchten, die Ketscher Landstraße in Richtung Hockenheim zu überqueren. Dabei scheiterten die Jungtiere jedoch an einem zu hohen Bordstein. Den Kröten blieb daher nichts anderes übrig, als längere Zeit auf der Fahrbahn zu verweilen beziehungsweise diese erneut zu überqueren, da in die von ihnen gewünschte Richtung kein Weiterkommen war, schildern die Einsatzkräfte vor Ort das Geschehen.

Die Polizeibeamten befreien die winzigen Tiere aus Schächten, in die sie gefallen sind. © Polizei Mannheim

Sie stellten zigtausende der winzig kleinen Tiere auf der Fahrbahn fest, unzählige waren bereits dem Fahrzeugverkehr zum Opfer gefallen. Auch waren bereits viele Kröten in die Kanalisationsschächte am Fahrbahnrand gestürzt und konnten sich selbstständig nicht mehr befreien.

Kurzzeitige Fahrbahnsperrung notwendig

Die Ketscher Landstraße wurde daraufhin kurzzeitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen, dem Ordnungsamt Schwetzingen und einigen hilfsbereiten Passanten konnten die Babykröten von der Straße gesammelt und aus den Schächten befreit werden.

Die in Eimern gesammelten Kröten wurden gegen 0.15 Uhr durch die Streife in den angrenzenden Wald verbracht, da

dies vermutlich das Ziel ihrer waghalsigen Wanderung war.

In der kommenden Zeit ist mit weiteren Krötenwanderungen zu rechnen, es kann daher zu erneuten Fahrbahnsperrungen in diesem Bereich kommen, so die Polizei, die nun das Gespräch mit der Stadt sucht, um hier eine andere Lösung zu finden.

Der Bordstein zur rettenden Wiese ist zu hoch: Die Erdkrötenbabys kommen nicht alleine weiter... © Polizei Mannheim

Winzig und gut getarnt sind die kleinen Erdkröten im Schlossgarten. © Frei