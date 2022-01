Erdmännchen-Abenteuer im Heidelberger Theater Plappermaul

Heidelberg. Mit dem Stück "Erdmännchens Abenteuer – Das seltsame Ding" gibt es am heutigen Samstag, 29. Januar, um 16 Uhr eine Vorstellung für Kinder ab vier Jahren im Theater Plappermaul in Heidelberg. Das Stück wird in einer Mitteilung des Theaters wie folgt beschrieben: "Ein weiteres Abenteuer im Leben der Erdmännchenkinder Aki und Suki und deren 'Bruder' Kuno: Die Eltern sind früh zur Nahrungssuche aufgebrochen. Die Kinder bleiben im Bau zurück, müssen aufpassen und sich vor möglichen Gefahren in Acht nehmen."

Doch damit nicht genug: "Nach einem heftigen Gewitter finden sie ein unbekanntes 'Ding' in der Nähe ihres Baus. Was das wohl ist? Ist das Ding womöglich gefährlich oder kann man es essen? Soll man das Ding näher untersuchen oder doch lieber auf die Rückkehr der Eltern warten? Es wird gestritten, aber am Ende siegt die Neugier. Und dann birgt das Ding eine ungeahnte Überraschung, die Aki vor eine neue Herausforderung stellt", heißt es in der Mitteilung weiter.

Informationen zum Vorstellungsbesuch im Plappermaul sowie derTicket-Shop sind auf der Homepage www.puppentheater-plappermaul.de zu finden. Der Eintritt für Kinder kostet 6,50 €, für Erwachsene 8,50 €. Telefonisch ist das Theater unter 0176 45 90 99 95 zu erreichen.