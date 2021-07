Erinnerungsfotos sind gefragt

Wie war das damals, als an einem Juliabend Anfang der 1990er Jahre zum ersten Mal Topstars der Opernbühnen in Schwetzingen gastierten? Wer damals Fotos gemacht hat, als zuerst José Carreras und bald darauf Plácido Domingo im Schlossgarten auftraten, kann jetzt bei der Sommeraktion „Souvenirs“ der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mitmachen: Bei der Aktion geht es um Fotos – Erinnerungen an Erlebnisse in den Monumenten des Landes. Teilnehmen und gewinnen kann man mit Bildern aus den Jahren 1950 bis 2000. Die Aktion „Souvenirs“ geht bis zum 31. Oktober.

„In den letzten Monaten haben wir alle oft aus unseren tollen Erinnerungen gelebt – mit den liebenswerten alten Fotos in Schachteln und Alben“, sagt Frank Krawczyk, der Leiter des Bereichs Kommunikation bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg. Ausflüge mit Schlossbesuchen, Spaziergänge in den historischen Gärten, große Veranstaltungen – von der Hochzeit bis zum historischen Ereignis in der Kulisse eines Schlosses: So entstehen über die Generationen hinweg die guten Erinnerungen. „Wie wichtig für die Menschen solche Erlebnisse sind – das haben wir in der Zeit des Lockdowns wieder gespürt“, sagt Frank Krawczyk.

Und es sind bedeutende Zeitzeugnisse: Die Bilder zeigen, wie man vor 1960 Jahren lebte und sich fühlte, wie man sich 1970 anzog und welche Frisuren man 1980 trug. Die Staatlichen Schlösser und Gärten machen diese „Souvenirs“ jetzt zum Thema einer Sommeraktion mit Gewinnen und laden dazu ein, die privaten Erinnerungen einzusenden. „Das sind alles liebenswerte Dokumente des eigenen Lebens – und zugleich zeigen sie uns, woher wir kommen, was uns im Leben wichtig ist und dass das schon seit Generationen so ist“, sagt Krawczyk.

Um teilnehmen zu können, kann man bis zum 31. Oktober maximal drei Bilder an die E-Mail-Adresse souvenir@ssg.bwl.de schicken. Voraussetzung ist, dass die Bilder als digitale Bilddateien (JPG, PDF, GIF) mit jeweils maximal drei MB vorliegen. Ein Tipp der Staatlichen Schlösser und Gärten für die Teilnahme: Einfach das Originalfoto mit einem Smartphone abfotografieren und die Bilddatei per E-Mail versenden. Neben der ausreichenden Auflösung des Bildes sollte man daran denken, eine kurze Notiz zum Bild und dem Aufnahmeort mitzusenden – sowie Adresse und Telefonnummer.

Das gibt es zu gewinnen

Als Hauptgewinn schenken die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg die Miete für einen ausgewählten Raum in einem Monument der Wahl. Außerdem gibt es 100 Schlosscards zu gewinnen. Teilnehmen dürfen alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Beschäftigte der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg und ihre Familienangehörigen sind ausgeschlossen.

Mit dem Einsenden eines Fotos akzeptieren Teilnehmende die Bedingungen des kostenlosen Fotogewinnspiels. Weiterhin wird zugesichert, dass Teilnehmende die alleinigen Verwertungsrechte an den eingereichten Fotos sowie das Einverständnis der abgebildeten Personen haben.

Den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg wird von den Teilnehmenden das Recht eingeräumt, die Fotos unentgeltlich auf der Website www.schloesser-und-gaerten.de, den Instagram- und Facebook-Accounts und in ausgewählten Print-Medien zeitlich und räumlich unbegrenzt zu veröffentlichen und zu verbreiten. Welche Fotos veröffentlicht werden, entscheiden die verantwortlichen Mitarbeiter der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Sie bestimmen die Gewinner. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. zg

Info: Alle Infos findet man unter www.schloesser-und-gaerten.de/fotogewinnspiel.

