Erkrankte werden in Schwetzingen deutlich jünger

22 Personen weniger als am Vortag sind am 29. April im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung mit dem Coronavirus infiziert – insgesamt also 309. Den deutlichsten Rückgang verzeichnete Hockenheim (-11), das mit 77 Fällen aber weiterhin den Höchstwert hält. Auch in Brühl und Ketsch (jeweils -5), Reilingen (-4) sowie Neulußheim (-3) gab es einigermaßen signifikante Verringerungen. Damit sank Brühl unter die 300er-Marke bei den Fällen pro 100 000 Einwohner.

Hingegen kamen in Schwetzingen fünf neue Fälle hinzu. Sieben der Personen sind unter 20 Jahre alt, 20 zwischen 20 und 59 Jahre alt sowie drei 60 Jahre oder älter. „Man sieht also, dass die Betroffenheit bei den Erkrankungen nunmehr deutlich bei den jüngeren Menschen liegt“, sagte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl am Donnerstag. Leider sei eine weitere Person in der Stadt mittlerweile an oder mit dem Virus verstorben. Sie sei auch schon länger stationär untergebracht und über 90 Jahre alt gewesen. „Damit haben wir in Schwetzingen kumuliert nunmehr sechs verstorbene Personen“, informierte Pöltl.

So ist es . . . in Heidelberg Weil die Inzidenzzahlen in Heidelberg sinken und seit mehreren Tagen unter 100 liegen (29. April: 71,2), kann die Bundesnotbremse bereits am Samstag, 1. Mai, gelöst werden. Für den Zoo Heidelberg etwa entfällt dann die Nachweispflicht eines negativen Corona-Tests für den Zoobesuch. Für den Eintritt ist jedoch weiter ein Online-Ticket notwendig. Zudem gelten die bisherigen Hygienemaßnahmen wie Abstands- und Kontaktregeln sowie Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände. Ausführliche Informationen über die Situation in Heidelberg gibt es auf Seite 18. ali

In der GRN-Klinik waren am 29. April sieben Infizierte auf der Isolierstation, außerdem ein Verdachtsfall und eine Kontaktperson ersten Grades. Auf der Intensivstation befinden sich unverändert drei positiv getestete Personen, eine davon muss beatmet werden.

Im Rhein-Neckar-Kreis liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 146,3 und damit leicht höher (+1,7) als am Mittwoch, die Zahl der Infizierten stieg um 14 auf 136 an. ali

Info: Alle Zahlen für die Gemeinden in unserem Einzugsgebiet gibt es auch als interaktive Grafik unter www.schwetzinger-zeitung.de