Erlebnis im Hirschacker: Hier geht’s durch die Weihnachtsgeschichte

Schwetzingen. Eine lebendige Kirche und das im wahrsten Sinne des Wortes gab es an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag in Schwetzingen. Die evangelische Gemeinde – allen voran Diakonin Margit Rothe – hatte einen Stationengottesdienst inszeniert, der vor allem Familien auf das Gelände des FC Badenia Hirschacker im Eiskellerweg zog. Der Vorsitzende des Vereins, Werner Drechsler, ermöglichte mit der Bereitstellung des Areals ein wunderbares Erlebnis: Die Weihnachtsgeschichte wurde hier zur individuellen Begegnung für jede Familie. Das sonst in Gottesdiensten gezeigte Krippenspiel gab’s sozusagen in exklusiven Einzelvorstellungen.

Corona und die damit einhergehenden Bestimmungen haben die Idee zu diesem Open-Air-Weihnachtsgottesdienst bereits im vergangenen Jahr wachsen lassen. Was 2020 nicht möglich war, konnte nun umgesetzt werden – sehr zur Freude von 19 Familien am Nachmittag des 24. Dezembers sowie weiteren 14 am ersten Weihnachtsfeiertag.

Eine Familie, die die Zeit bis zum Abendessen und der Bescherung an Heiligabend für den Stationengottesdienst nutzte, waren die Wallenweins aus Schwetzingen: Nina und Christian mit ihren Töchtern Sarah und Johanna, dem Schwager Tobias mit Ehefrau Kirsten sowie den Kindern Lilli, Anouk und Jakob aus Heidelberg samt Oma Brigitte. Sie waren froh, ein Zeitfenster ergattert zu haben, denn dieses besondere Angebot der evangelischen Kirche war schnell ausgebucht.

Brücke zum Heute wird geschlagen

Auf der Badenia-Wiese sind vier Pavillonzelte im großzügigen Abstand zueinander aufgebaut. Jedes Einzelne gleicht einer Bühnenkulisse. Hier hat Margit Rothe nichts dem Zufall überlassen. Kurz bevor am 24. Dezember um 14.30 Uhr die erste Familie per Glockengeläut auf die knapp 30-minütige Runde geht, legt sie letzte Hand an. Hier wird noch ein Tonkrug gerichtet, dort eine Laterne aufgehängt, in der Werkstatt von Zimmermann Josef das Holz drapiert und beim Hirten die Plüschschafe um das symbolische Feuer gesetzt. Es sind so viele liebevolle Details, die einfach staunen lassen.

Unter anderem Konfirmanden und Teamer wechseln sich an den einzelnen Stationen ab – die Konfirmanden agieren als Schauspieler, wie man es vom Krippenspiel her kennt, die Teamer als Erzähler. An jedem Zelt passiert etwas, das einen Aspekt der Weihnachtsgeschichte aufgreift. Dabei wird gleichzeitig die Brücke zur heutigen Zeit geschlagen. Und es geht sogar interaktiv zu, indem die Besuchenden ein Mitbringsel erhalten und etwas zu anderen Punkten mitnehmen müssen. Das Konzept ist absolut stimmig, bereitet Freude und verdient Bewunderung ob des organisatorischen Aufwands – vom Anmeldeverfahren über die Umsetzung mit Lichttechnik und Sicherheitsvorkehrungen mit Absperrbändern vor den Pavillons bis hin zu den Mitwirkenden. Immerhin sind 120 Helfende eingebunden.

Unterwegs mit Familie Wallenwein

Nach der Überprüfung von Namen und 2Gplus-Nachweisen gehen die Wallenweins mit Masken auf die Runde. An Station eins begegnen sie Maria (hier gespielt von Sophie), die gerade vom Engel (Charlotte) erfährt, dass sie ein Kind gebären wird – und zwar das vom Heiligen Geist. Erzählerin Hannah Biber weiß gekonnt, Spannung in das Geschehen zu bringen. Die Kinder lauschen still und aufmerksam, erfahren, dass Maria durchaus Angst vor der bevorstehenden Aufgabe hat, ein Kind großzuziehen. Doch der Engel macht ihr Mut – und den gibt’s auch für jede Familie zum Mitnehmen in Form eines Engels zum Selberbasteln.

Marias Verlobten Josef geht es nicht anders. Auch ihn plagen mit Blick auf das Baby Sorgen. Das erfahren Wallenweins an Station zwei, wo Josef (gespielt von Anton) auf einen Engel (Johannes) trifft. Dieser rät dem Zimmermann, seine Sorgen symbolisch in einen Stein zu packen. Jeder, der Sorgen hat, könne dies tun, lädt Erzählerin Selina Yildirim ein, einen „Sorgenstein“ aus einem Korb zu nehmen. Da greifen alle Wallenweins zu. Das Zeichen zum Weitergehen kommt. Alles ist so getaktet, dass immer nur eine Familie an einer Station steht. Sicherheit in Bezug auf Covid-19 hat oberste Priorität.

Auf dem Weg zum Zelt der Hirten lobt Johanna: „Der Josef hat das super gemacht.“ Da kann ihr Mama Nina nur beipflichten. Dazu sei erwähnt, dass die Krippenspielteilnehmer keine Möglichkeit einer Generalprobe hatten – alle spielen an diesem Tag die Szenen zum ersten Mal und meistern die Auftritte prima. Das gilt auch für Noah, der als Engel dem Hirten (Ingvar) auf dem Feld die Botschaft von der Geburt von Gottes Sohn überbringt. Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer fungiert hier als Erzähler, bindet die Besuchenden mit ein und wird von Johanna gefragt, ob es Gott eigentlich noch gibt. „Gott ist immer da“, antwortet Detlev Helmer und das, obwohl die Weihnachtsgeschichte ja schon recht alt ist. „Und er wird auch noch da sein, wenn wir nicht mehr da sind.“

Schließlich geht’s zum Jesuskind, das in einer Krippe an Station Nummer vier liegt. Etwas enttäuscht stellt Johanna fest, dass da ja nur eine Puppe auf Stroh gebettet wurde. Diakonin Margit Rothe gibt jedoch alles, um die Szenerie rund um die Geburt Jesu in einem Stall auszuschmücken. Dazu helfen vier Vierbeiner, die gleich nebenan stehen: die Esel „Theo“ und „Johanna“, die Torsten Braun aus Hockenheim vorbeigebracht hat, sowie zwei Schafe vom Hobby-Hirten Michael Hagen.

Vor der Krippe legt nun jeder seinen „Sorgenstein“ ab und Margit Rothe macht deutlich, dass Gott jedem zuhört, egal welche Probleme ihn plagen. Es wird gemeinsam das Vaterunser gebetet, die Diakonin spendet den Weihnachtssegen und dann gibt es das Friedenslicht zum Mitnehmen. Familie Wallenwein hat eine Kerze in einer roten Laterne mitgebracht. Johanna entzündet diese mit dem Licht aus Bethlehem und hilft dann Anouk, auch deren mitgebrachte Kerze im Glas anzubrennen.

Eselin lässt sich graulen

Klar geht’s jetzt noch zu den Tieren: Der Stall steht unter schön rot angeleuchteten Bäumen. Während sich die beiden namenlosen Schafe überhaupt nicht vom Futternapf mit Möhren und Heu wegbewegen, lässt sich Eselin „Johanna“ zumindest mal ein bisschen das Fell graulen. „Das ist ganz weich“, ist Sarah begeistert. Und nicht nur ihr hat’s gefallen: „Das ist richtig toll, was hier auf die Beine gestellt wurde“, sagt Christian Wallenwein, „einfach cool.“ Brigitte Wallenwein würdigt wie alle anderen Familienmitglieder den Einsatz für den Stationengottesdienst: „Das war richtig viel Aufwand.“ Doch gelohnt hat er sich allemal, da sind sich die Familienmitglieder einig.

Ein Bonbon halten Jürgen Ferber und Gabriele Schneider bereit: Sie haben sich mit Mikrofon und E-Piano am Ein- beziehungsweise Ausgang positioniert und unterhalten mit schönen Winter- und Weihnachtsliedern. Dabei lässt sich fast vergessen, dass das Thermometer zehn Grad Celsius anzeigt und ab und an ein paar Nieseltropfen vom Himmel fallen.