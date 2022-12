Erneuter Bombenfund in Heidelberger Bahnstadt führt zu Verkehrsbehinderungen

Heidelberg. Bei Bauarbeiten in der Heidelberger Bahnstadt wurde an diesem Mittwoch bereits zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen eine Weltkriegsbombe gefunden. Nur wenige Meter vom ersten Fund entfernt, befindet sich der Blindgänger im Bereich Grüne Meile / Max-Jarecki-Straße.

Die Polzei sperrt den betroffenen Bereich aktuell ab, was Verkehsbehinderungen und Umleitungen zur Folge hat. Feuerwehr und Polizei spricht Anwohner direkt an und anliegende Einrichtungen wurden teilweise bereits geräumt. Der Kampfmittelräumdienst ist bereits vor Ort und beurteilt die Lage. Jedoch heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei, dass eine erneute Evakuierung nötig sein wird, der Zeitpunkt stehe jedoch noch nicht fest. Die Entschärfung könnte noch an diesem Donnerstag erfolgen, dies soll bis zum späten Nachmittag geklärt sein.

Der Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn ist aktuell nicht betroffen. Im Straßenbahnverkehr sind die rnv-Linien 22 und 26 um den betroffenen Bereich umgeleitet, die Haltestelle Hauptbahnhof-Süd wird nicht angefahren.