Erneuter Einbruch in den Hornbach in Schwetzingen - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen. Schon vor ein paar Wochen ist in den Hornbach in Schwetzingen eingebrochen worden. In der auf Donnerstag, gelangten erneut bislang unbekannte Täter um kurz vor 1 Uhr in den Baumarkt. Wie die Polizei mitteilte, schlugen sie Fensterscheiben ein und gelangten so ins Innere.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über das erlangte Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das durch die Kameras aufgezeichnete Bewegungsbild wird derzeit noch ausgewertet. Dieses Mal erhofft sich die Polizei durch die Auswertung der Spuren und die vorhandenen Videoauszeichnungen Hinweise auf die noch unbekannten Täter zu erlangen.

Auch Zeugen, die möglicherweise Hinweise über weggeschleppte Waren oder die Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefonnummer 06202/2880, in Verbindung zu setzen.