Die Firma Jerg Feuerwehr- & Umwelttechnik GmbH aus Mietingen-Baltringen erhält zum Angebotspreis von 150 234,53 Euro den Auftrag für die Lieferung eines Abrollbehälters Gefahrgut/Technik für die Freiwillige Feuerwehr. Dies hat der Technische Ausschuss des Gemeinderats beschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Bei dem Abrollbehälter handelt es sich um einen wechselbaren feuerfesten Aufbau zum Transport und zur Lagerung von feuertechnischem Spezialgerät. Die Stadt hat ihn für das im Jahr 2020 beauftragte Wechselladerfahrzeug beschafft. Durch diese Beschaffung kann auf das Feuerwehrfahrzeug Gerätewagen-Atemschutz verzichtet werden. Die Verwaltung wird das Fahrzeug gegen Höchstgebot verkaufen. Die Beschaffung des Abrollbehälters wird mit 33 000 Euro vom Land bezuschusst.

Abrechnung für Ausweichquartier

Durch einen Brand in dem für die Unterbringung von Flüchtlingen angemieteten Hotel Atlanta im August 2019, war die Unterkunft unbewohnbar geworden. Das Hotel Atlanta wurde bis Mitte Dezember 2020 saniert. In diesem Zeitraum brachte die Stadt die Bewohner in einer Ausweichunterkunft in Hockenheim unter. Die Mietkosten (ohne Nebenkosten) für diese Ausweichunterkunft belaufen sich auf insgesamt 137 200 Euro. Darüber hinaus sind Kosten in Höhe von rund 6650 Euro für Grundreinigung und 5350 Euro für die Reparatur von entstandenen Schäden dazugekommen.

Den Gesamtkosten in Höhe von 149 200 Euro für die Ausweichunterkunft in Hockenheim stehen im gleichen Zeitraum Minderausgaben in Höhe von 250 000 Euro durch den Wegfall der Mietkosten für das Hotel Atlanta gegenüber. zg