Erschreckende Müllbilanz

Die Schwetzinger Grünen waren an den Grünstreifen entlang von Straßen, Rad- und Gehwegen unterwegs, um Müll zu sammeln. Die Säcke der Helfenden, die einzeln oder in Zweierteams unterwegs waren, waren erschreckend schnell gefüllt. Gut 1000 Liter Abfall kamen am Ende zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen.

„Einwegverpackungen, vorwiegend aus Plastik, Plastikbecher, Glas- und Plastikflaschen und sehr viele Tüten aus dünnem Plastikmaterial, wie es zum Verpacken von Obst und Gemüse verwendet wird“, zählt Stadtrat Peter Köhler die gesammelten Utensilien auf. Er war mit Stadtratskollege Dr. Michael Rittmann von den Einkaufsmärkten der Borsigstraße Richtung Plankstadt unterwegs. Mia Schobert vom Vorstand der Schwetzinger Grünen fielen die vielen Masken und Zigarettenkippen auf, die in dem Gemisch aus Papier-, Plastik- und Restmüll zu finden waren. „195 Kippen allein auf einer Seite der Carl-Theodor-Brücke“, zählte sie. „Diese zersetzen sich nicht nur sehr langsam, sondern geben dabei auch giftige Substanzen in die Umwelt ab.“

Alle sieben Teams – am Radweg an der Bahn oder der Landstraße in Richtung Hockenheim entlang, im Hirschacker sowie am Pfaudlerkreisel unterwegs – waren sich einig: Das Problem lässt sich nicht alleine mit zusätzlichen Mülleimern in der Innenstadt lösen. Man muss bei der Vermeidung von Abfällen ansetzen. Und Handlungsbedarf besteht hier dringend. Denn der Müll verschandelt nicht nur das Stadtbild, sondern belastet auch die Umwelt. Plastikabfall, der achtlos in die Grünflächen geworfen wird, zerbröselt zwar irgendwann. Aber auch kleinere Kunststoffteilchen lösen sich schließlich nicht in Luft auf. Sie werden vom Wind verweht, vom Regen in Flüsse und Seen gespült, von Vögeln aufgepickt. Eine Plastiktüte zerfällt in zehn bis 20 Jahren zu Mikroplastik, eine Chipstüte braucht dazu 80 Jahre – und landet so letztlich sogar in unserer Nahrung. Im Jahr 2017 betrug die Abfall-Bilanz von Einweggeschirr und To-go-Verpackungen laut einer Pressemitteilung der Bundesregierung mehr als 346 000 Tonnen. Zum Vergleich: Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt wiegt ein ganzes Drittel weniger.

Zwar sind bestimmte Plastikartikel wie Trinkröhrchen oder Einwegbesteck entsprechend der EU-Vorgaben ab Juli dieses Jahres verboten, aber wenn man über die Zahlen nachdenkt, weiß man, dass dieses menschengemachte Problem auch zukünftige Generationen noch lange belasten wird. Auch finanziell: „Für die Arbeit der Stadtreinigung und für die Schäden in der Natur müssen wir alle gleichermaßen aufkommen“, betont die Stadträtin und Sprecherin des Ortsverbands, Dr. Susanne Hierschbiel. Ein Grund mehr für die Grünen, sich auch auf lokaler Ebene weiterhin für die Förderung von Pfandsystemen für Speisen und Getränke wie den Recup-Becher einzusetzen. zg

