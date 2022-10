Erst die Bedürfnisse analysieren

Region. Eine gute Küchenplanung beginnt immer mit einer detaillierten und ausführlichen Analyse der Kundenbedürfnisse: Wer nutzt die Küche hauptsächlich? Wie viele Personen leben im Haushalt? Welche Geräte müssen unbedingt eingeplant werden? Denn nur wenn die richtigen Fragen gestellt und die Bedürfnisse des Kunden genau analysiert werden, kann die Küche auch so gestaltet werden, dass sie die Ansprüche des Nutzers erfüllt. Genau das ist das Ziel von HAUSWERK Küchen aus Walldorf, denn nur so bekommt der Kunde seine Küche – und nicht irgendeine.

Moderne Küchen sind auch ein toller Ort, um mit Freunden und Familie zu kommunizieren. Offene Küchen, die den Wohnbereich integrieren, sind eine optimale Lösung für Menschen, die viel Wert auf Kommunikation legen. Kochfeld- oder Muldenlüfter sind dabei perfekte Lösungen für großzügige Raumkonzepte – diskret und quasi unsichtbar. Gerade bei Insellösungen ist die Muldenlüftung ideal. Koch-Wrasen und Gerüche werden effizient abgesaugt und gleichzeitig bleibt das offene Raumkonzept erhalten. Egal, ob mit Um- oder Abluft. Dabei gibt es eine große Anzahl an Herstellern von Muldenlüftern wie etwa Bora, Berbel, Bosch oder Miele, die HAUSWERK Küchen im Portfolio hat.

Auf Nachhaltigkeit und Top-Qualität bei den Materialien und Geräten legen die Hersteller, die für HAUSWERK Küchen in Walldorf arbeiten, großen Wert. © Hauswerk

Neben den Aspekten der Designs und der Funktion kommt es den Planern immer auch auf Ressourcenschonung an. Deshalb wird bei HAUSWERK Küchen in Walldorf heute schon an morgen gedacht und mit Herstellern zusammengearbeitet, die nachhaltig planen und handeln. Mit den passenden Partnern können die Berater aus Walldorf ihren Kunden individuelle Küchen bieten, die perfekt auf ihr Leben und ihren Lebensraum abgestimmt sind.

Hohes Qualitätsmanagement

Umgesetzt wird dies bei den Küchenherstellern, die über langjährige Erfahrung verfügen, moderne Fertigungstechnologien einsetzen sowie Wert auf hohes Qualitätsmanagement und Know-how legen. So wird sichergestellt, dass sowohl die eigenen hohen Ansprüche, als auch die der Kunden erfüllt werden. Alles selbstverständlich Made in Germany. Ein Qualitätsmerkmal, das sich in vielen Dingen bemerkbar macht.

Und letztendlich legen sowohl die Hersteller als auch HAUSWERK Küchen Wert auf handwerkliches Können, erstklassige Materialien und ein Höchstmaß an technischer Präzision. Die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Küchen zu gewährleisten, das hat hier eben immer oberste Priorität. zg