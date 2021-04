Erstattung der Beiträge in Bearbeitung

Die Corona-bedingten Schulschließungen zu Beginn des Jahres betrafen auch das Angebot der außerschulischen Betreuung in Schwetzingen. Für die ausgefallene Betreuungszeit in der außerschulischen Betreuung erhalten die betroffenen Eltern von der Stadt Beiträge zurückerstattet, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Sie schreibt weiter: „Diese Beitragsrückrechnung in der Einzelfallberechnung und der Verrechnung mit Leistungen aus der Notbetreuung ist extrem arbeitsaufwändig. Das Generationenbüro bittet daher von Anrufen und Anfragen per E-Mail abzusehen, da dies die Bearbeitung nur weiter verzögert.“

Es wird zudem darum gebeten, dringende Termine nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter www.schwetzingen.de/termin wahrzunehmen. Die Mitarbeiterinnen hoffen dabei auf das Verständnis und die Geduld der Eltern. zg