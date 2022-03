Erste Corona-Impfungen mit Novavax-Präparat in Baden-Württemberg

Stuttgart. In Baden-Württemberg sind die ersten Dosen des neuen Corona-Impfstoffs von Novavax verabreicht worden. Im Klinikum Stuttgart traf die länger ersehnte Ware am Dienstagmittag an, wenige Stunden später wurden bereits die ersten Impfungen damit gesetzt. Insgesamt wurden zum Start 60 Termine im Klinikum vergeben, am Mittwoch werden weitere 300 Menschen mit dem Präparat geimpft, sagte eine Sprecherin.

In Hamburg, Schleswig-Holstein und im Saarland wurden die ersten Impfungen mit dem Produkt der US-Firma Novavax bereits am vergangenen Samstag angeboten, weitere Bundesländer waren am Montag gefolgt.

Die Gesundheitsminister hatten sich dafür ausgesprochen, das Vakzin zunächst vorrangig ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitswesen anzubieten. In der Branche greift bald eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ungeimpfte Mitarbeiter etwa von Kliniken und Pflegeheimen müssen sich vor ihrem Inkrafttreten am 16. März immunisieren lassen, um weiter arbeiten zu dürfen.

Die rot-grün-gelbe Bundesregierung hofft, dass der Impfstoff des US-Herstellers Novavax der Impfkampagne in Deutschland Schwung verleiht. Bei dem Mittel handelt es sich um einen Proteinimpfstoff - er basiert also auf einer anderen Technologie als die bisher zumeist eingesetzten mRNA-Corona-Präparate von Pfizer und Moderna, gegen die manche Menschen Bedenken haben.

