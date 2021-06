Schwetzingen. Die Musikschule Schwetzingen veranstaltet seit fast 30 Jahren ihr jährliches Parkfest im Schlossgarten. Nun muss wegen der Corona-Krise das Parkfest zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden: Die ersten beiden Platzkonzerte, bei denen Schülerinnen und Schüler vor Publikum musizieren werden, finden am Samstag, 26. Juni, von 11 bis 12.30 Uhr auf dem Schlossplatz vor dem Palais Hirsch, am Sonntag, 27. Juni, von 11 bis 12.30 Uhr im Hof der Musikschule vor dem Franz-Danzi-Saal statt.

AdUnit urban-intext1