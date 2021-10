Erster Ton erklingt in der Wollfabrik

Schwetzingen. Die Jazztage bieten drei Konzerte im Rokokotheater und in der Wollfabrik sowie zwei Auftritte im Freien vor dem Lutherhaus und auf dem Schlossplatz und den sehr beliebten Kneipenjazz. Die Jazzinitiative präsentierte am Montag im Schlossrestaurant „Theodors“ ein vielfältiges Programm mit hochkarätigen Ensembles.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 14. Oktober, um 20 Uhr „Jazzday reloaded“ in der Wollfabrik. Die illustre Formation mit Alexandra Lehmler, Lörnsch Lehmann, Jutta Glaser, Apollonio Maeillo, Claus Boesser Ferrari, Fadhel Boubaker, TC Debus und Erwin Ditzner gibt eine Neuauflage des Enjoy-Jazz-Konzerts vom Frühjahr, das wegen der Corona-Pandemie nur im Livestream zu erleben war. In Zusammenarbeit mit Enjoy Jazz und gefördert von der Stadt Schwetzingen versammelt die Jazzinitiative nun die kreativen Köpfe der Szene auf der Bühne und vor Publikum. Das von Erwin Ditzner und Alexandra Lehmler zusammengestellte Line-up dürfte bestens ankommen.

Das eigentliche Eröffnungskonzert der Jazztage findet am Freitag, 22. Oktober, um 20 Uhr im Rokokotheater statt. Der Vorsitzende der Jazzinitiative, Manfred Kern, zeigte sich stolz, die zweite Generation des legendären „United Jazz + Rock Ensemble“ vorstellen zu können. Die Mitte der 1970er Jahre gegründete Band mit Musikern wie Wolfgang Dauner, Ack van Rooyen, Barbara Thompson, Albert Mangelsdorff und Jon Hiseman bleibt den Jazzfreunden unvergessen. Der im Januar vergangenen Jahres verstorbene Pianist Wolfgang Dauner und sein Sohn Florian führten die Gruppe mit jungen Spitzenmusikern ab 2012 weiter. Florian Dauner, Schlagzeuger bei den Fantastischen Vier, spielt jetzt mit.

Die Performance im Rokokotheater wird ohne Klavier stattfinden, „die Lücke aber musikalisch gefüllt“, stellte Trompeter Stephan Zimmermann, Professor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, die weiteren Bandmitglieder vor. Frank Kuruc, Tobias Weidinger und Adrian Mears gehören ebenso zur zweiten United-Generation wie Claus Stötter, Florian Trübsbach und Johannes Enders. Bassist Dave King, der unter anderem mit Billy Cobham, Dizzy Gillespie, Klaus Doldinger, Donna Summer und Udo Lindenberg gearbeitet hat, ist weiterhin mit von der Partie.

Wolfgang Dauners Witwe Randi Bubat, die seinen Nachlass der Öffentlichkeit zugänglich machen möchte, wird zum Konzert im Rokokotheater kommen. „Wir spielen das Originalprogramm mit den Stücken, die das Ensemble früher gebracht hat“, verspricht Zimmermann eine „Hammer-Band“.

Der Kneipenjazz am Samstag, 23. Oktober, von 20 bis 23 Uhr findet dieses Mal in fünf Gaststätten statt. Die Veranstaltung bei freiem Eintritt werde vom baden-württembergischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert, betonte Kern. „Beim Kneipenjazz sind keine durchgeprobten Orchester zu hören, das Zusammenspiel mit guten Musikern entwickelt sich den Abend über, es geht nur um die Musikalität“, sagte der Ehrenvorsitzende Aart Gisolf zu den musikalischen Klängen in Wirtschaften. KJ Dallaway and Friends laden im „Quadrato“ zu Evergreens, Reggae und Calypso ein.

Das Duo Bluesgosch mit Dieter Reinberger und „Mojo“ Schultz bringen Musik und Gebabbel in den „Grünen Baum“ und das A6 Trio um Rick von Bracken gastiert mit Balladen und Bossa Nova im „Walzwerk“. Ignez des Carvalho packt mit ihrem Trio die authentische brasilianische Musik aus ihrer Heimat im „Welde-Brauhaus“ aus. Das Trio von Wolfgang van Göns verstärkt sich für seinen Auftritt im „Aposto“ mit Sängerin Bo Schmich.

Die kleinen Gaststätten mussten beim diesjährigen Kneipenjazz wegfallen. Dafür gibt es am 23. Oktober noch zwei Zusatzkonzerte im Freien, die mit Mitteln des Bundes über die Initiative Musik und das Programm Neustart Kultur für „Umsonst und draußen“-Festivals gefördert werden, erklärte die stellvertretende Vorsitzende der Jazzinitiative, Claudia Lohmann. Von 19 bis 21 Uhr spielt die BigBand 17 swingenden Modern Jazz vor dem Lutherhaus. Peter „Pitsches“ Solert übernimmt mit seinem beliebten Cocktail-Wägelchen die Bewirtung.

Kartenvorverkauf läuft

„Rainer Pusch und die üblichen Verdächtigen“ sind von 20 bis 23 Uhr beim „Kaffeehaus“ auf dem Schlossplatz mit Kompositionen aus Latin-Jazz, Pop und Funk zu hören. Der Eintritt zu den beiden Konzerten ist frei. „Die Kosten sind hoch, um den Samstag umsonst anzubieten, ohne Förderung geht es deshalb nicht“, meinte Ralf Eichhorn. Nicole Metzger gestaltet schließlich am Donnerstag, 18. November, um 20 Uhr in der Wollfabrik einen Abend zum 100. Geburtstag der legendären Jazzsängerin Carmen McRae. Begleitet wird sie von dem Pianisten Paata Demurishvili und dem Ausnahmeschlagzeuger Erwin Ditzner – eine Premiere bei Enjoy Jazz.

Der Kartenvorverkauf für die Konzerte im Rokokotheater und in der Wollfabrik läuft. Bei allen Veranstaltungen müssen zwingend die 3G-Regeln eingehalten werden.