Erstes Cricket-Probetraining beim TV Schwetzingen

Schwetzingen. Drei Wochen nach der Eröffnung der „Interkulturellen Woche 2022“ auf der Sportanlage Sternallee des TV Schwetzingen 1864 fand nun an gleicher Stelle das erste Cricket-Probetraining des Ahmadiyya Muslim Jamaat Teams aus Schwetzingen, Eppelheim und Heidelberg statt. Weitere Trainings und Spiele, im Fall einer möglichen Vereinsmitgliedschaft und eigener Cricket-Abteilung im TV, sind im Frühjahr geplant.

Imam Naveel Shad und Jugendleiter Saood Alvi von der muslimischen Gemeinde können sich eine dauerhafte Kooperation und langfristige Partnerschaft im Sport mit dem TV, dem größten Verein der Stadt, sehr gut vorstellen. „Die großzügige Sportanlage bietet alle Möglichkeiten, auch für unsere Freizeitfußballmannschaft“, sind beide von den Voraussetzungen und der Offenheit des Vereins sehr angetan.

Markus Liu-Wallenwein, Integrationsbeauftragter der Stadt Schwetzingen, und Jens Rückert, TV-Vorstand und Ressortleiter für Inklusion und Integration, sind ebenfalls von der sehr positiven Stimmung unter den Akteuren und Beteiligten auf beiden Seiten begeistert. „Eine engere Zusammenarbeit im Cricket würde nicht nur ein neues, interessantes Sportangebot in Schwetzingen schaffen, sondern uns auch in der gemeinsamen Integration durch Sport im Verein weiterbringen“, freuen sich beide über den erfolgreichen Kick-off auf dem Tartan-Spielfeld und Rasenplatz der Sportanlage am Hardtwald. zg