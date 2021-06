Erstes gemeinsames Projekt der Oberstufen-Schulen

Kann man dies schon als historisch bezeichnen? Jedenfalls ist diese Art der Zusammenarbeit neu und vielleicht ja die Basis für künftige weitere gemeinsame Aktionen: Die drei Oberstufen-Schulen in Schwetzingen arbeiteten erstmals gemeinsam an einem Projekt und fertigten Vogel-Nistkästen für die Spargelstadt an.

Die Idee kam beim gemeinsamen Online-Austausch der Schwetzinger Schülersprecher. Initiiert durch die Schülersprecherin der Ehrhart-Schott-Schule Elena Hahn, die die J1 am Technischen Gymnasium besucht, fand letztendlich in den Pfingstferien ein Treffen mit ihr, der Schülersprecherin des Hebel-Gymnasiums An Ngo und dem Schülersprecher der Carl-Theodor-Schule Silvère Preißendörfer Charrier an der Gewerblichen Schule statt.

Vogelherbergen für Höfe

Zusammen produktiv: Silvère Preißendörfer Charrier, Elena Hahn und An Ngo mit den selbst hergestellten Nistkästen. © Bürger

Selbstverständlich nutzte man die hervorragend ausgestatteten Holzwerkstätten der Berufsschul- und Meisterkassen, als auch die fachmännische Anleitung des Technischen Oberlehrers Stefan Richert, um die Planung und schließlich auch die Fertigung umzusetzen.

Insbesondere die Montagearbeiten oblagen schließlich den Schülern. Letztlich wurden 20 Vogel-Nistkästen hergestellt, die unter der Ehrhart-Schott-Schule, der Carl-Theodor-Schule, dem Hebel-Gymnasium und auch dem Privatgymnasium aufgeteilt wurden. Dort sollen sie dann auf den Schulhöfen und in der näheren Umgebung aufgestellt werden.

