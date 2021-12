Erstimpfungen ab Montag ohne Termin möglich – Tausende freie Termine verfügbar

Rhein-Neckar-Kreis. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis startet in der kommenden Woche und über die Feiertage eine Impfoffensive, die sich insbesondere an Personen richtet, die noch nicht geimpft sind. Wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung heißt, sind zwischen Montag, 20. Dezember, und Montag, 27. Dezember, in den Impfstützpunkten Rhein-Neckar (PHV/Heidelberg), Weinheim und Sinsheim Erstimpfungen ohne Terminanmeldung möglich. Geimpft wird mit mRNA-Impfstoffen oder dem Vakzin von Johnson&Johnson. Es muss lediglich der Ausweis und falls vorhanden der Impfpass mitgebracht werden. Die Erstimpfungen finden jeweils im Zeitfenster zwischen 7 Uhr und 19.30 Uhr statt. Ausnahme ist an Heiligabend – an diesem Tag wird von 7 Uhr bis 14 Uhr geimpft.

Zusätzlich zu dieser Aktionswoche für Erstimpfungen weist das Landratsamt darauf hin, dass derzeit wieder viele Termine in den DIA (dauerhaften Impfaktionen) und Impfstützpunkten buchbar sind. Alleine im größten Impfstützpunkt im Heidelberger Patrick-Henry-Village sind derzeit noch über 4000 Termine bis Jahresende buchbar.

Die Terminbuchung ist telefonisch unter der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes (06221/522-1881 – unter der Woche erreichbar von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr) und online möglich. Der Direktlink für die Online-Buchunglautet https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin