Erstklässler brauchen Platz zum Mittagessen

Tatsächlich war es der Schulentwicklungsplan mit den aktualisierten Zahlen aus 2023 und den darin enthaltenen Prognosen für die kommenden Jahre, der heftigste Diskussionen bei den Besuchern des Bürgertreffs der Schwetzinger Freien Wähler (SFW) im Gemeinschaftsraum der Awo auslöste, so schreibt Pressesprecher Carsten Petzold.

Doch bevor es dazu kam, erläuterte Stadträtin Elfriede Fackel-Kretz-Keller die aktuell vorherrschende Misere besonders im Bereich der mobilen Jugendarbeit, die derzeit schlichtweg nicht stattfinde. So sei für die Jugendarbeit in Schwetzingen nur noch „Go In“-Urgestein Kalle Seitz vorhanden, der dies nicht alleine stemmen könne. Nach Umsetzungen in der Verwaltung und diversen Ausschreibungen sei immerhin die Stelle des Jugendbeauftragten besetzt worden. Für die offene und mobile Arbeit sei jedoch kein geeigneter Bewerber gefunden worden, sodass dies jetzt in Kooperation mit einem Träger der Jugendarbeit stattfinden soll. „Hier kann man nur Zustimmung signalisieren, denn es wird Zeit, dass offene und mobile Jugendarbeit in Schwetzingen wieder stattfindet.“

Im Anschluss kam Karl Rupp zu den aktualisierten Zahlen des Schulentwicklungsplans und den Folgen daraus. „Nach denen haben wir derzeit in allen Schwetzinger Grundschulen in den Klassen 1 bis 4 insgesamt 716 Grundschüler und diese werden bis 28/29 auf insgesamt 848 Kinder steigen, jedoch ohne Berücksichtigung der anstehenden Neubaugebiete. Mithin ein Plus von gut 18 Prozent.“ Nach Plan würden alle Kinder aufgenommen werden können. Das eigentliche Problem sei jedoch die außerschulische Betreuung. Werden derzeit noch etwa 50 Prozent aller Grundschulkinder dort betreut, seien es bis zum Schuljahr 28/29 prognostizierte 80 Prozent.

Der Druck werde durch die Tatsache verstärkt, dass es an den Grundschulen ab 2026 ein Recht auf Ganztagesbetreuung geben werde. Momentan sehe es letztlich an allen Grundschulen gleich aus: „Mensen fehlen, es gibt kaum geeignete Räume für die Hortbetreuung oder diese sind zu klein“, so Rupp. Es bestehe Handlungsbedarf an allen Schulen. Besonders brenne die Situation an der Zeyher-Grundschule, da hier die verbindliche Ganztagsgrundschule starte und dringend Raumbedarf geschaffen werden müsse. Auch für den Hirschacker würden bis 2028 starke Anstiege der Schülerzahlen prognostiziert, bedingt durch einen sogenannten Generationenwechsel im Stadtteil. Ergo, so Rupp weiter: „Wir brauchen dringend Räume und müssen Zug um Zug die Situationen vor Ort verbessern, auch wenn es wieder Notlösungen, wie zum Beispiel Container, geben wird.“ Das war alles nachvollziehbar.

Untragbarer Zustand

Was jedoch die Diskussionen der Besucher hochkochen ließ, war ein kleiner Passus in der Verwaltungsvorlage, in dem festgestellt wird, dass ab kommenden Schuljahr die Erstklässler nicht mehr am warmen Mittagsessenangebot teilnehmen können, weil nicht genügend Räume zur Verfügung stehen, in denen die Kinder essen können. Ein Zustand, so die anwesenden Stadträte der Schwetzinger Freien Wähler, der auf keinen Fall hingenommen werde. Es müsse Räumlichkeiten geben, in denen auch und insbesondere die Erstklässler ihre Mittagsmahlzeiten gemeinsam einnehmen können. Hiervon würden die SFW nicht abweichen und in der Sitzung am Mittwoch entsprechende Anträge stellen, um dieses Manko letztlich zu beheben. „Ansonsten werden wir gezwungen sein, uns dem Schulentwicklungsplan zu verweigern, so gut er auch ansonsten aufgestellt ist“, schreibt Carsten Petzold.

Zu guter Letzt berichtete Dieter Endres, dass er vor Kurzem einer Dame aufhelfen musste, die an den Stolperfallen in der Fußgängerzone hängengeblieben und gestützt war. Dies sei ihm jetzt schon wiederholt passiert. „Eine gute Gelegenheit, um in der Sitzung nachzufragen, wie eigentlich der Bearbeitungsstand unseres Antrages vom 29. November 2017 zur Aufwertung und Verschönerung der Fußgängerzone ist“, sagte Elfriede Fackel-Kretz-Keller zum Schluss. cp