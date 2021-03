Unter dem Motto „Wir drehen den Spieß um – ihr fragt, ich antworte“ fand aktuell als Insta-Live der digitale Erstwählertreff von CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm statt, bei dem die Erstwähler, alle zwischen 18 und 23 Jahren, die Möglichkeit hatten, ihre Fragen zu stellen.

„Als Lehrer liegt mir die Bildungspolitik sehr am Herzen. Um dort etwas ändern zu können, muss man in die Landespolitik, weil diese für die Bildung zuständig ist“, antwortete Sturm auf die erste Frage, warum er denn als Landtagsabgeordneter kandidiere. „Wir brauchen nicht einfach nur mehr Digitalisierung in der Bildungspolitik, sondern auch kluge und clevere Konzepte dahinter. Wir müssen Unterricht neu denken.“ Sturm denkt hier vor allem an stärkere Profilbildung an Schulen, die unter anderem durch digitale Pilotschulen, die eine technische Spezialausstattung und Experten, die diese Fertigkeiten und das Wissen lehren, zur Verfügung haben, erreicht werden kann.

Einige Teilnehmer berichteten von der schlechten Ausstattung ihrer Schulen und wünschten sich vom Kultusministerium und Ministerin Dr. Susanne Eisenmann hier mehr Unterstützung. „Es wurden Fördermittel für die Hardware an Schulen bereitgestellt, aber die Schulträger, die für die Ausstattung vor Ort zuständig sind, haben es nicht abgerufen oder nicht richtig eingesetzt. Gedacht war es nämlich für die Laptops oder Tablets“, antwortete CDU-Kandidat Andreas Sturm.

Ja zu „G9“

Weitere Themen waren die nötige Reform der Pflege- und Rentenversicherung, ein attraktiverer öffentlicher Personennahverkehr mit besserer Taktung und einem flexibleren Tarifsystem, das die Menschen für den ÖPNV begeistert, die Polizeipräsenz in Baden-Württemberg im ländlichen Raum, die durch die Einstellungsoffensive verbessert werden soll und der Klimawandel.

Auf die Frage „G8 oder G9“, sprach sich Sturm für G9 aus. „Mit G9 haben wir einfach mehr Zeit, die wir vor Ort an den Schulen und die auch die Schülerinnen und Schüler brauchen.“

CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm dankte abschließend allen Teilnehmern für den regen Austausch.„Meldet Euch, wenn ihr noch Fragen habt und ganz wichtig: Geht am 14. März wählen!“ zg