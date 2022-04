Erzdiözese bringt Wimmelbuch heraus

Schwetzingen/Freiburg. Wimmelbücher sind ein faszinierendes Genre: viele einzelne kleine Szenen sind in einem einzigen großen Suchbild festgehalten, verbunden durch die gemalte Umgebung. Vor allem Kinder freuen sich daran, über die Bilder auf Entdeckungsreise zu gehen und sich durch die zahllosen kleinen Details zu wimmeln. Aber auch Erwachsene haben oft Spaß daran, ihre Konzentration und ihr Wahrnehmungsvermögen zu schulen und dabei faszinierende Landschaften und Welten zu entdecken.

Künftig lässt sich auch die Kirchenlandschaft der Erzdiözese Freiburg auf diesem Weg erkunden. An diesem Mittwoch, 13. April, erscheint im Herder-Verlag das erste Wimmelbuch des Bistums. Es erzählt in bunten Suchbildern von Orten, an denen Glaube, Liebe und Hoffnung gelebt werden. Auf sieben großen Doppelseiten können Kinder im Alter von drei bis neun Jahren zusammen mit Erwachsenen entdecken, wie vielseitig Kirche ist. Sie sehen, was es heißt, wenn sich Menschen gegenseitig trösten und unterstützen.

© Kirche

Das Wimmelbuch der Erzdiözese ist über den Buchhandel bestellbar. Passend zum Buch gibt es didaktisches Praxismaterial, welches für die Gemeindepastoral, die Kindergärten und den Religionsunterricht in der Grundschule gedacht ist. Zudem werden Online-Workshops angeboten: Anmeldungen unter www.kath-dekanat-wiesloch.de. mch

