Es dreht sich alles um Bücher

Kennen Sie einen der heimlichen Trends des letzten Pandemie-Jahres? Es ist das Lesen. Mehr als jeder Dritte in Deutschland hat im letzten Jahr mindestens ein Buch gekauft. Ob Taschenbuch, E-Book oder Hörbuch: Lesen ist ein neuer alter Trend. Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen und Buchliebhaber Moritz Brand kommen im nächsten Onlinegottesdienst „for your soul“ am Samstag, 15. Mai, 17 Uhr, in der Buchhandlung Kieser über all das ins Gespräch, was man sich so „Er-Lesen“ kann, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit.

„Bücher lesen heißt, wandern gehen in ferne Welten, aus den Stuben, über die Sterne“, so lautet ein Zitat von Jean Paul. Durch Bücher können sich Menschen Freiheiten erlesen, die ihr Leben verändern. Das gilt für Romane, Sachbücher – und natürlich auch das „Buch der Bücher“, die Bibel. „Erleben Sie mit, welche Bücher verschlungen werden und das Leben ihrer Leser und Leserinnen auf neue Wege führen“, lädt die Pfarrerin ein.

Und nicht nur Bücher enthalten lebensverändernde Geschichten, sondern auch die Songs, die das Akustik-Trio Buchta – Nessel – Steegmüller spielt. Mit dem Gottesdienst ist auch die Kollekte digital und wird über das Spendenkonto von „for your soul“ eingesammelt: Sparkasse Heidelberg, IBAN DE63 6725 0020 0009 3105 84

Der Gottesdienst „for your soul" ist unter www.ekischwetzingen.de, über den Youtube-Kanal „eki schwetzingen" sowie bei Facebook unter „Evangelische Kirchengemeinde Schwetzingen" zu empfangen. Die Gottesdienste können danach dauerhaft über Youtube abgerufen werden.

