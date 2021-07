Es geht an die frische Luft

Die evangelische Kirchengemeinde feiert an diesem Sonntag, 18. Juli, ihre Konfirmationsgottesdienste. Wie bereits erfolgreich im vergangenen Jahr erprobt, zelebrieren die einzelnen Familien an verschiedenen Stationen einzelne Elemente des Gottesdienstes, bevor dann am Ende in der Kirche die Einsegnung erfolgt. Die Konfirmationsgottesdienste können nur von den Konfirmanden und ihren Familien besucht werden.

Für die Gemeinde gestaltet Prädikant Holger Hamm um 10 Uhr im Garten des Melanchthon-Hauses einen Open-Air-Gottesdienst, der von Dorothee Strieker musikalisch gestaltet wird. Der Gottesdienst im Melanchthon-Garten, Kurfürstenstraße 17, findet bei jedem Wetter statt. Die Kirchengemeinde stellt Schirme zur Verfügung. Da die Gottesdienste im Freien stattfinden, muss keine Maske getragen werden, Abstandsregeln sind einzuhalten. Gemeindegesang ist erlaubt. Ein barrierefreies WC ist vorhanden. Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt oder wer eine Mitfahrgelegenheit anbietet, meldet sich unter der Nummer 12 72 40. Diese Meldungen betreffen Gottesdienste am Melanchthon-Haus bis 12. September. zg