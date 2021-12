Es gibt noch Karten für die Weihnachtsgottesdienste

Nachdem im vergangenen Jahr zu Weihnachten keine Präsenzgottesdienste und -konzerte möglich waren, lädt die evangelische Kirchengemeinde diesmal wieder zu einem umfangreichen Programm ein. Es gelten dabei Maskenpflicht und die 2G-Plus-Regel, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An Heiligabend (24. Dezember) finden alle Gottesdienste im Luthersaal statt. Dort sorgen viel Platz und eine Frischluft-Lüftung für zusätzliche Sicherheit. Um 15 Uhr leitet Pfarrerin Franziska Beetschen den Familiengottesdienst. Um 17 Uhr folgt die Christvesper mit Pfarrer Steffen Groß, um 23 Uhr dann die Christvesper. Auch hier predigt Steffen Groß, die Musik steuern Mitglieder der Kantorei unter Leitung von Kantor Detlev Helmer bei. In allen drei Gottesdiensten wird das Friedenslicht aus Bethlehem ausgeteilt. Wer das Licht sicher mit nach Hause nehmen möchte, bringt eine Kerze mit Windschutz mit.

Für alle drei Gottesdienste gibt es noch einige Karten – für die Christvesper um 17 Uhr nur noch sehr wenige. Die Tickets müssen vorab unter www.ekischwetzingen.de gebucht werden. Anmeldeschluss ist an diesem Mittwoch um 13 Uhr; danach wird die Liste geschlossen.

Ebenfalls am Heiligabend um 18 Uhr geht der Online-Gottesdienst „For your soul“ im Youtube-Kanal ekischwetzingen auf Sendung. Der Stationen-Gottesdienst auf dem Hirschacker am 24. und 25. Dezember ist bereits ausgebucht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anmeldung empfohlen

Für alle folgenden Gottesdienste und Konzerte ist eine Anmeldung unter www.ekischwetzingen.de nicht verpflichtend, aber dringend empfohlen: Am ersten Weihnachtstag (25. Dezember) erklingt um 17 Uhr in der Stadtkirche ein Konzert mit Weihnachtsmusik für Oboe und Orgel. Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer und Barbara Obert spielen Werke aus Barock und Romantik. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kirchenmusik sind willkommen.

Am zweiten Feiertag (26. Dezember) lädt die Gemeinde ein zum Gottesdienst um 11 Uhr im Luthersaal mit Prälat Dr. Traugott Schächtele. Anke Palmer (Querflöte), Astrid Bohm (Alt) und Detlev Helmer (Orgel) gestalten die Musik. zg