Es gibt wieder einen Basar

Dieses Jahr gibt es wieder einen katholischen Basar in Schwetzingen – aber anders als in den vergangenen Jahren. Er findet am Sonntag, 3. Juli, als eintägige Veranstaltung statt. das teilt die Kirchengemeinde mit.

Eröffnet wird der Basar mit einem Open-Air-Gottesdienst um 10.30 Uhr im Pfarrhof hinter der St.-Pankratius- Kirche. An diesem Tag geht es um Gemeinschaft: Gemeinschaft im Glauben und in der Gemeinde. Der Basar endet voraussichtlich gegen 18 Uhr nach einem Programm aus den Reihen der Gruppierungen, die sich auch wieder um ein großes Angebot an Speisen und Getränken, Kuchen und Crêpes kümmern.

Zum guten Gelingen werden weitere tatkräftige, helfende Hände gesucht, die sich an das Pfarrbüro wenden können – unter Telefon 06202/92 62 80 oder per E-Mail an gemeindeteam-schwetzingen@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de zg