Es stimmt tatsächlich: Kultur hält wieder Einzug in die Wollfabrik in Schwetzingen! Geschäftsführer Joachim Schulz bestätigt gegenüber dieser Redaktion, dass die Termine auf der Internetseite umgesetzt werden – zumindest jetzt erst einmal die in nächster Zeit. „Auch wenn ich in Anbetracht der explodierenden Corona-Infektionszahlen hin- und hergerissen bin“, gesteht Schulz, der in der

...