"Es hätte jeder sein können" - Trauerzug für getötete Studentin

Heidelberg. «Es hätte jeder sein können», sagt ein Politikstudent am Montag kurz vor dem Trauerzug für die vor vier Wochen erschossene Heidelberger Biologiestudentin. Gemeinsam mit rund 300 Kommilitonen läuft der 19-Jährige am Nachmittag durch die drei Standorte des Unicampus bis zum Neuenheimer Feld. Dort stellen sie am Tatort Kerzen auf und legen Blumen ab. «Wir alle sind betroffen, auch von einem Anschlag auf die Freiheit der Wissenschaft.»

Zum Ende des Wintersemesters wollen die Studierenden noch einmal ein Zeichen für Solidarität, gegenseitige Unterstützung und Achtsamkeit setzen. Der Vorsitzende des Studierendenrats Peter Abelmann sagt, die direkte Trauerphase gehe langsam zu Ende. Im Sommersemester kämen wieder neue Studierende an die Ruperto Carola, für die das tragische Ereignis weit weg sei. Doch der Amoklauf habe zusammengeschweißt. Mit Blick auf die Kooperation von Uni, Studierenden und Studierendenwerk: «Wir sind alle eine große Familie.»

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) lobt das Engagement der jungen Menschen: «Es berührt mich tief, zu erleben, wie die Studierenden, wie die gesamte Hochschulgemeinschaft in Heidelberg nach dieser fürchterlichen Tat zusammensteht.» Der Trauerzug sei auch ein Symbol dafür, dass sich die Studierenden die Universität als Ort der Freiheit, Offenheit und Begegnung nicht nehmen lassen wollten.

Die 23-jährige Studentin war vor einem Monat während eines Chemie-Tutoriums plötzlich aus dem Leben gerissen worden. Ein 18 Jahre alter Student drang in den mit 30 vorwiegend von Erstsemestern besetzten Raum ein und feuerte mehrfach mit einem Gewehr in die Menge. Die aus der Pfalz stammende 23-Jährige erlitt einen Kopfschuss, an dem sie wenige Stunden später im Krankenhaus starb. Drei weitere junge Menschen wurden verletzt. Der Amokschütze erschoss sich nach dem Verlassen des Gebäudes selbst.

Die Motive des 18-Jährigen Todesschützen sind weiter unklar. Bekannt ist, dass er in psychologischer Behandlung war. Der junge Mann war zwar auch für Biowissenschaften eingeschrieben, kannte aber seine Opfer nicht. Für die Eltern ist die vollkommene Sinnlosigkeit des Todes ihrer Tochter sehr schmerzhaft. «Eine Erklärung dafür, warum ein so wunderbarer Mensch wie du sein Leben lassen musste, wird es leider nicht geben», schreibt die Familie in der Todesanzeige. «In unseren Herzen lassen wir dich weiterleben.»

Heidelberg, die romantische Stadt am Neckar, ist studentisch geprägt. Allein an der ältesten deutschen Universität sind 31 000 Studenten eingeschrieben. Uni-Rektor Bernhard Eitel sagt, der Trauerzug sei «ein großartiges Zeichen für den Zusammenhalt in unserer akademischen Gemeinschaft über alle Fächergrenzen».