„Es ist eine tolle Arbeit, die Sinn macht“

Es war nur eine kleine Feier mit Kaffee und Kuchen zum 20-jährigen Bestehen der Nachbarschaftshilfe im kleinen Saal im Obergeschoss des evangelischen Lutherhauses. Das große Tamtam liegt der Leiter Monika Theilig nicht so sehr. Was ihr aber liegt, ist ein großes Dankeschön. Die Nachbarschaftshilfe sei eine Erfolgsstory, weil so viele Menschen bereit waren, anderen Menschen

...