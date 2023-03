„Es ist Krieg und keiner geht hin“

Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, sich auf Frauen und den Frieden der Welt zu besinnen als am 8. März. So machten Martina Netzer und Luzia Storf genau an diesem Tag in der Stadtbibliothek „Frauen und Frieden“ zum Thema ihres musikalischen Abends. Und sie konnten nach wie vor auf eine treue Fangemeinde zählen. Am Mittwochabend fand die fünfte Folge des Konzerts zum Weltfrauentag

...