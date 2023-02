Es ist wieder Rädermarkt in Eppelheim

Eppelheim. Der 9. Eppelheimer Rädermarkt findet am Samstag, 18. März, von 13.30 bis 15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Hauptstraße 56 statt. Alles, was Räder hat – Fahrräder, Kinderwagen, Roller, Dreiräder – kann hier ge- und verkauft werden. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Wer etwas verkaufen will, gibt dies von 10.30 bis 12.30 Uhr zum eigens festlegen Preis ab. Den Verkauf übernimmt das Kita-Team zu 20 Prozent für die Kita-Abholung des Erlöses. Zwischen 15 und 15.30 Uhr können die Restbestände wieder abgeholt werden. Fragen werden unter der Nummer 06221/75 70 50 beantwortet.

