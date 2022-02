Eine besondere Art des Gottesdienstes wartet auf die Gläubigen und Musikinteressierten in Schwetzingen: Der Gottesdienst am Sonntag, 20, Februar, um 11 Uhr in der evangelischen Stadtkirche hat einen musikalischen Schwerpunkt: Hanna und Christoph Mahla aus Nußloch musizieren mit Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer zwei Sätze aus der Flötensonate C-Dur von Georg Philipp Telemann, das Konzert „Habe deine Lust an dem Herren“ von Heinrich Schütz und zwei biblische Lieder von Antonín Dvorák.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pfarrer Tobias Habicht aus Oftersheim predigt im Rahmen der regionalen Predigtreihe über das Lied „Es wird nicht immer dunkel sein“ aus dem neuen Liederbuch.

Es gelten die 2G-Regeln. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2