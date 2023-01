Es zieht sie in die Heimat

Nach fast 15 Jahren verlässt zum Halbjahr Kathrin Frick das Hebel-Gymnasium in Schwetzingen. Die Lehrerin für Geografie und Englisch zieht aus familiären Gründen in ihre Heimat: das Saarland.

Dort wird die Mutter zweier Kinder ebenfalls an einem Gymnasium unterrichten. Am Hebel-Gymnasium war Klimaschutz ihr ein wichtiges Anliegen und daher gestaltete sie einige Unterrichtsprojekte in Zusammenarbeit mit „KliBa“, der Heidelberger Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur. Sie war bei mehreren Landheimen dabei und organisierte den USA-Austausch. Auch innerhalb des Comenius-Projektes war sie mit Schülern im Ausland – in Frankreich und Italien. Schulleiter Stefan Ade dankte ihr herzlich für ihren Einsatz und ihr Engagement. bs

Zum Abschied gibt es für Kathrin Frick auch Blumen und eine Schwetzingen-Tasse. © Schillinger