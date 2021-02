Ein Bagger schiebt einen Baumstumpf mit seiner Schaufel leicht nach vorne, dann zieht er ihn zurück. Die Erde lockert sich – und der Stumpf fällt um. Die Stadtgärtner fällen derzeit im Kurpfalzring zehn nicht sehr alte Eschenbäume.

AdUnit urban-intext1

„Grund ist das sogenannte Eschentriebsterben, ein Pilz, der die Bäume befallen und stark geschädigt hat“, das schreibt die Pressesprecherin der Stadt, Andrea Baisch, in einer Mitteilung. Die Kronen sind schon in den vergangenen Tagen abgesägt worden, jetzt sind die Stämme an der Reihe.

Lokales Schwetzingen: Eschen werden gefällt 00:15 Mehr erfahren

Die zehn Eschen werden von den Gärtnern dann zeitnah gegen Jungbäume einer resistenteren Eschensorte ersetzt. Diese sollen robuster sein und einen Pilzbefall so gar nicht erst möglich machen. Die Eschen sind übrigens eine Pflanzengattung in der Familie der Ölbaumgewächse.

Das österreichische Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald hat veröffentlicht, dass es durch den Pilz Chalara fraxinea seit einigen Jahren zu Schäden an Eschen kommt. Der Pilz wurde 2006 zuerst beschrieben und als Ursache des Eschentriebsterbens benannt. Über die Verbreitung ist bisher noch nichts bekannt. nina