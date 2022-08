Europäisches Flair beim Speyerer Kulturbeutel

Speyer. Wenn sich der Vorhang für das Speyerer Kleinkunstfestival Kulturbeutel zum 27. Mal öffnet, zieht europäisches Flair in den Alten Stadtsaal ein. Künstlerinnen und Künstler aus sieben verschiedenen Ländern teilen sich vom 1. bis 16. Oktober die Bühnen im Großen und Kleinen Saal. In rund 40 Veranstaltungen präsentiert das 16-tägige Event einen Querschnitt aller Sparten der Kleinkunst: Vom Figurentheater über Schauspiel, Kabarett und Comedy, Lesung und Film bis hin zu Musik in allen Facetten ist garantiert für jeden etwas dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

International wird es bereits bei der Festivaleröffnung: Das A-Cappella-Quartett „Les Brünettes“ besingt die Welt in drei verschiedenen Sprachen und bewegt sich dabei stilistisch zwischen Pop, Jazz, Funk und Rap. Mit ihrem neuen Programm „4“ sind die jungen und selbstbewussten Musikerinnen ganz bei sich selbst angekommen und beschäftigen sich in ausschließlich eigenen Songs mit ihren und unser aller Lebensrealitäten. Weiterer musikalischer Gast ist die Band „Di Grine Kuzine“, die mit ihrer aus Bulgarien stammenden Frontfrau Melodien und Harmonien Mittel- und Osteuropas mit der rhythmischen Leidenschaft der Metropole Berlin verbindet (Termine gibt’s bald auf www.stadt-speyer.de).

Marionetten und Figuren

2 Bilder Autor Wladimir Kaminer. © Zintel

Theaterfans dürfen sich auf das Mimentheater „Alice in the wonderbox“ der Compagnie Mangano-Massip aus Frankreich, die „Europäische Marionettengala“ des traditionsreichen Prager Marionettentheaters Spejbl a Hurvínek in Kooperation mit dem Salzburger Marionettentheater und der Dornerei – Theater mit Puppen aus Neustadt sowie das Figurentheater „Ökomonster“ des Teatro del Drago aus Speyers italienischer Partnerstadt Ravenna freuen.

Mehr zum Thema SchUM-Kulturtage Facetten jüdischer Kultur aufzeigen Mehr erfahren Kirchen Die Welt retten – das heißt zusammen leben Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bauverein Arbeit ist am Dom immer Mehr erfahren

Besonderes Highlight der diesjährigen Festivalauflage ist der Abend mit Schriftsteller Wladimir Kaminer: Der gebürtige Russe gehört zu den erfolgreichsten deutschen Autoren, dem der Spagat zwischen urkomischen Situationen und Gesellschaftskritik immer wieder aufs Neue gelingt. Dank Spontaneität und Improvisationskunst ist der Ausgang seiner Lesungen stets ungewiss, niemals vorhersehbar, aber immer einzigartig. Im Anschluss wird Kaminer höchstpersönlich die Musik auflegen und die Partynacht mit seiner „Ukrainedisko“, wie er seine legendäre „Russendisko“ seit Ausbruch des Angriffskrieges aus Solidarität zur Ukraine nennt, zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Auch jungen Theater- und Musikfreunden wird beim Kulturbeutel diesmal einiges geboten: Neben den Eigenproduktionen „Spring doch“, „Traumfresserchen“, „Wellenreiter“ und „Name: Sophie Scholl“ präsentiert das Kinder- und Jugendtheater Speyer auch die jüngsten Koproduktionen mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit den Titeln „Achtung: Frisch gestrichen!“ und „Ein König zu viel“ sowie ausgewählte Gastspiele.

Das Kulturbeutel Festival ist eine Veranstaltung der Stadt Speyer und wird vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz gefördert. Die Projektleitung hat das Kinder- und Jugendtheater Speyer inne.

Karten für alle Vorstellungen, die entweder um 15 oder um 20 Uhr beginnen, sind ab Ende August bei der Tourist-Information der Stadt Speyer, im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen und online auf www.reservix.de erhältlich. Für die Kindergarten- und Schulvorstellungen am Vormittag ist eine Anmeldung im Theaterbüro erforderlich unter Telefon 06232/2 89 07 50 oder E-Mail: info@theater-speyer.de zg