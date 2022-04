Europaweite Fahndung endet am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim. Bundespolizisten haben am Sonntagnachmittag einen 33-jährigen Polen im Mannheimer Hauptbahnhof kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die polnischen Behörden mit einem Haftbefehl europaweit nach ihm suchten. Nach Angaben der Polizei hielt sich der Mann gemeinsam mit seiner Ehefrau am Hauptbahnhof auf. Dort kontrollierten ihn die Beamten und überprüften seinen Reisepass. Sie stellten hierbei fest, dass gegen den Mann ein europaweites Gesuch wegen Betrugs vorlag. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und einem Richter vorgeführt. Bis zu seiner Ausreise nach Polen bleibt er nun in der Justizvollzugsanstalt Mannheim.

