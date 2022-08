Evangelische Ferienfreizeit Schwetzingen: Wo die Welt ganz „rundbunt“ ist

Schwetzingen / Heidelberg. Die Sommerferien starteten für 26 Kinder mit einer Freizeit der evangelischen Kirchengemeinde. Acht Tage wurde im CVJM-Waldheim oberhalb des Heidelberger Schlosses gespielt, gelacht, gesungen und die Welt entdeckt. Margit Rothe, Diakonin und Leiterin der Freizeit, wurde von acht ehrenamtlichen Teamern begleitet, die wie sie selbst froh waren, trotz Corona so etwas durchführen zu können. Emily, eine 28-jährige Lehramtsstudentin, meinte: „Ich freue mich, dass die Kinder nach einer langen Zeit voller Zurückhaltung endlich wieder unbeschwert Abenteuer erleben und Freundschaften knüpfen können!“

Das Motto der Freizeit lautete: „Die Welt ist rundbunt.“ Mit einem vielfältigen Programm lernte die Gruppe unterschiedliche Kulturen kennen. Zahlreiche Spiele, Sport, Sprachen und ein Flaggenquiz führten zu gegenseitigem Interesse. Eine Entdeckungsreise zu Kinderrechten, verbunden mit einer spannenden Schatzsuche, ließ die Kinder aufhorchen.

Bei Wasserspielen konnte sich im heißen August abgekühlt werden. Im Geländespiel im Heidelberger Wald bewiesen die Kinder Teamstärke und Gemeinschaftsgefühl. Eine Nachtwanderung zu sehr später Stunde schulte die Sinnesorgane und eine Olympiade weckte den Sportsgeist. In den Workshops wurde es kreativ: Boote bauen, Tonscheiben anfertigen, Paracord-Bänder flechten, ein Großspiel herstellen und Theater spielen.

Eine Krimiführung führte durchs Heidelberger Schloss und nach einem Picknick mit Fingerfood von Köchin Heidi lud die große Wiese im Schlossgarten zum Toben und Entdecken ein. Neben dem vielseitigen Programm hatten die Kinder auch jeden Tag freie Zeit. Die wurde oft gefüllt mit Tischtennisspielen, Klettern im Wald oder dem beliebten Werwolf-Spiel.

Lagerfeuer fällt leider aus

Aufgrund der Waldbrandgefahr durfte dieses Jahr kein Lagerfeuer angezündet werden. Spontan und flexibel haben es sich Teilnehmer und Teamer dennoch mit Öllampen gemütlich gemacht und – begleitet von Margit Rothes Gitarrenmusik – gesungen.

Beim bunten Abend wurden die Talente der Kinder sichtbar, die gemeinsam einen langen Abend voller Theater, Gymnastik, Zirkus, Lichtershow, Sportwettbewerben, Spielen und Feuershow arrangiert hatten. Dass sich auch die Teamer für die Kinder zum Affen machten, wurde spätestens bei deren Performance zum Lied „Die Affen rasen durch den Wald“ deutlich.

Nach jedem langen, ereignisreichen Tag wurde ein Abendschluss in Form einer Besinnung oder eines Impulses angeboten, mal mit Kuscheltieren, mal mit Gesang, mal mit persönlichen Worten an jedes Kind. Anschließend kam in jedes Zimmer ein Teamer für ein Gespräch im kleinen Kreis, etwa mit einer Gute-Nacht-Geschichte.

Auf der Freizeit wurde auch eine kulinarische Reise geboten: Neben italienischer Pasta und amerikanischen Burgern wurde den Kindern ein Linsendal aus Indien und eine Couscous-Tajine aus Marokko serviert. Fingerfertigkeit und Geduld wurde beim Nasi Goreng aus Indonesien benötigt, welches mit Stäbchen gegessen werden musste. Vor jedem Essen gab es ein Tischgebet, um im Angesicht der Köstlichkeiten die Dankbarkeit auszudrücken.

Mutig und gemeinsam überwanden die Kinder auch Streitigkeiten und Heimweh. So konnten alle Eltern ihre glücklichen, gesunden Kinder voller Erlebnisse und Erfahrungen wieder abholen. Das Team aus Schwetzingen freut sich schon auf nächstes Jahr, wenn es in de ersten Ferienwoche auf den Petershof im Odenwald geht. zg