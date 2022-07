Evangelische Kirche dreht für Online-Gottesdienst auf dem Schlossplatz Schwetzingen

Schwetzingen. Passanten und Lokalgäste auf dem Schlossplatz wunderten sich am Montagabend, warum dort jede Menge Technik aufgebaut wurde und schließlich auch Musik zu hören war. Des Rätsels Lösung: Die evangelische Kirchengemeinde drehte dort für die nächste Ausgabe ihres äußerst erfolgreichen Online-Gottesdienst-Formates „For your soul“.

„Am 22. März 2020 haben wir damit angefangen, da war der Lockdown gerade fünf Tage alt“, blickte Pfarrer Steffen Groß zurück. „Seitdem sind wir gemeinsam unterwegs, Gott auf der Spur. Die Botschaft zieht Kreise, weite Kreise.“ Von Anfang an dabei sind die Musiker Dominik Steegmüller, Tobias Nessel und Mathias Buchta, die sich auch an diesem Sommerabend wieder in Hochform präsentierten. „Popmusik und Glaube – da gibt es eine tiefe Verbindung. Eine gemeinsame Kraftquelle in der Tiefe“, sagte Groß in seiner Predigt.

Er unterstrich das mit seinem eigenen Erlebnis beim einem Sting-Konzert, als aus 15 000 Besucher ein großes Wir entstanden sei: „Da bin ich Gott begegnet.“ Und später sagte er: „Musiker können Prediger sein – und was für welche.“ Der Song „Kyrie eleison“ (Herr erbarme dich) des Trios Buchta – Nessel – Steegmüller hätte besser dazu nicht passen können. Der Gottesdienst wird ab Ende nächster Woche online abrufbar sein. Den genauen Termin werden wir noch bekannt geben.