Evangelische Kirche: Pfarrer Habicht hält eine Gastpredigt

Schwetzingen. Die evangelische Kirchengemeinde begibt sich am Sonntag, 20. Februar, mit ihrer Predigtreihe weiter auf die Spur zu Liedern im neuen Anhang des Gesangbuchs, welches seit drei Jahren in der Badischen Landeskirche verwendet wird – es geht um die „blauen Lieblingslieder“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung

An diesem Sonntag predigt Pfarrer Tobias Habicht aus Oftersheim im Gottesdienst um 11 Uhr in der Schwetzinger Stadtkirche. Er macht er sich auf die Spuren des Liedes 38 „Es wird nicht immer dunkel sein“. Der dritte Sonntag im Monat wird auch im Februar mit besonderer Kirchenmusik gestaltet. Mitwirken werden Hanna und Christoph Mahla mit Gesang, begleitet durch Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer an der Orgel.

2G und mit Maske

Für den Besuch der evangelischen Gottesdienste in Schwetzingen hat der Kirchengemeinderat weiterhin 2G beschlossen.

Die Pflicht zur Kontakterfassung entfällt. Die Kirchengemeinde bietet aber weiterhin die Möglichkeit auf freiwilliger Basis an, über die Corona-App einzuchecken. Über den ausgehängten Veranstaltungs-QR-Code werden keine Daten erfasst.

Als weitere Schutzmaßnahme gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in der Kirche sowie die gängigen Hygieneregeln, etwa ein Abstand von mindestens eineinhalb Metern.