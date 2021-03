Nach drei Monaten ohne Präsenzgottesdienste hatte die Evangelische Kirchengemeinde erst am vergangenen Sonntag wieder begonnen, die Gottesdienste im Lutherhaus mit einer begrenzten Anzahl von Besuchern zu feiern – und nun ist nach dem morgigen Sonntag schon wieder Schluss: „Der Kirchengemeinderat hatte im Februar beschlossen, bei einer Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis von über 50 wieder auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Leider ist genau dieser Fall jetzt sehr früh eingetreten“, erklärt Kirchengemeinderatsvorsitzende Elfriede Fackel-Kretz-Keller. Und Pfarrer Steffen Groß ergänzt: „Es tut uns allen in der Seele weh. Aber es ist für uns die richtige Entscheidung.“ Bereits an diesem Sonntag können nur noch 42 Besucher kommen, um die Sicherheit weiter zu erhöhen. Der Gottesdienst wird dafür live im Internet gestreamt.

Das Infektionsrisiko vor allem vor und nach dem Gottesdienst sei trotz aller Sicherheitsvorkehrungen zu groß, betonen Fackel-Kretz-Keller und Groß – und die Gemeinde nutze auch das vom Grundgesetz gewährte Privileg, unabhängig von der Corona-Lage zum Gottesdienst zusammenzukommen, nur sehr vorsichtig. „Alles andere würde nach unserer Überzeugung dem Ansehen unserer Gemeinde schaden. Denn immer weniger Menschen verstehen, warum die Kirchen in dieser für alle extremen Situation solche Vorrechte genießen.“

Kanal und Konto Die Online-Gottesdienste der Evangelischen Kirche sind zu sehen unter www.ekischwtezingen.de. Für die dauerhafte Refinanzierung der hohen Kosten ist man auf Spenden angewiesen: Spendenkonto der Evangelischen Kirchengemeinde bei der Sparkasse Heidelberg, IBAN DE90 6725 0020 0025 0169 20. zg

Nun verzichtet die Kirchengemeinde bis auf Weiteres auf ihre Präsenzgottesdienste – „aber Gottesdienst feiern wir trotzdem!“ Bereits morgen macht die Schwetzinger Firma „rent4event“ per Streaming möglich, dass auch die Daheimgebliebenen mitfeiern können. „Und in den kommenden Wochen werden an fast allen Sonn- und Feiertagen unterschiedliche digitale Angebote folgen“, betont der Pfarrer. „Gottesdienst feiern kann man nach der Lehre des Reformators Martin Luther überall – und das nehmen wir ernst.“ Am Sonntag werden Prädikant Holger Hamm und Pfarrer Steffen Groß den Gottesdienst leiten, Kantor Detlev Helmer hat mit einem Bläser-Oktett Musik vorbereitet, die teils extra für diesen Anlass komponiert wurde.

Schnelltest vor der Kirche

Um alle Mitwirkenden inklusive Bläsern, Aufnahmeteam und Besucher maximal zu schützen, werden erstmals alle Mitwirkenden vor dem Gottesdienst von Dr. Markus Roth per Schnelltest überprüft. Nur wer ein negatives Ergebnis hat, darf dabei sein, selbst der Pfarrer muss notfalls sofort das Lutherhaus verlassen. „So muss niemand Angst haben, dass die Bläser das Risiko irgendwie in die Höhe treiben – die Stigmatisierung der Musik in Corona-Zeiten ist in der jetzigen Form ohnehin schwer erträglich“, betont Steffen Groß, der auch Vertrauenspfarrer für Kirchenmusik im Kirchenbezirk Südliche Kurpfalz ist. „Und wenn der Modellversuch gelingt, können wir uns vorstellen, die Teststrategie auch auf die Gemeindeglieder auszuweiten. Sobald die Tests bezahlbarer werden und die Landeskirche grünes Licht gibt, legen wir los!“ sg/zg