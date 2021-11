Evangelische Kirchengemeinde will das Sterben aus der Tabuzone holen

Schwetzingen. Der November ist nicht nur ein grauer, düsterer Monat, sondern er ist mit den Gedenktagen Allerheiligen, Allerseelen, Totensonntag, Volkstrauertag sowie Buß- und Bettag auch der Monat der Trauer, der Erinnerung, der Besinnung und des Gedenkens. Ganz bewusst hat die evangelische Kirchengemeinde in diese Zeit eine außergewöhnliche Veranstaltungsreihe gelegt, die auf der Wanderausstellung „Was bleibt.“ basiert. Der Untertitel „Weitergeben. Schenken. Stiften. Vererben“ erklärt, um was es dabei geht – um den Tod, das Sterben, die Vorsorge, aber auch um Trost und Hoffnung.

„Wir wollen dieses Thema aus der Tabuzone holen“, erklärt Pfarrer Steffen Groß, der das Projekt zusammen mit einem Team engagierter haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter sowie mit der Unterstützung der Sparkasse Heidelberg auf die Beine gestellt hat. Ziel ist, die Menschen für dieses schwierige Thema zu sensibilisieren, sie zu informieren, aber auch zum Dialog zu ermutigen: „Wir möchten die Generationen miteinander ins Gespräch bringen“, betont Anke Scharf aus dem Pfarramt. Dass eben die Angehörigen Bescheid darüber wissen, was die letzten Wünsche eines Menschen sind.

„Jeder ist willlommen“

Der Begriff Generationen unterstreicht, wer die Zielgruppen der Reihe sind: „Jeder ist willkommen“, erklärt Steffen Groß. Egal, ob jemand in der Kirche sei oder nicht: „Am Allerwichtigsten ist uns die Botschaft.“ Denn dieses Thema betrifft ja auch eine Kernkompetenz der Kirche: „Dazu haben wir etwas zu sagen.“ Insofern ist es wie eine Art Leistungsschau – was kann sie? Groß. „Wir wollen zeigen, was wir konkret tun können.“

Insofern ist diese Veranstaltungsreihe ein Paradebeispiel für das, was Anke Scharf herausstellt: „Unsere Kirche ist ein Ort der Begegnung, hier begegnen sich Menschen, wir organisieren das Zusammentreffen von Menschen in jedweder Form.“ Und das eben auch im Spagat zwischen Tradition und Innovation sowie bei schwierigen, sensiblen Themenkomplexen wie dem Sterben und allem, was damit zusammenhängt.

Dabei wollen die Organisatoren die Sache seriös, aber mit einer gewissen Leichtigkeit angehen. „Der Tod ist schon traurig genug“, sagt Steffen Groß. So wird beispielsweise beim „Kirchenkino“ eine Tragikomödie gezeigt und auch die von Gemeindediakonin Margit Rothe vorbereitete Finissage der dreiwöchigen Ausstellung in der Sparkasse trägt den Zusatz „lebens-lustig“.

Rund um die Ausstellung wurde eine bemerkenswerte Reihe von Gottesdiensten, Vorträgen, Konzerten und anderen Veranstaltungen kreiert. Dabei geht es unter anderem um Testamentsgestaltung, Erbrecht, Bestattungsformen, Patientenverfügung oder schlicht den Nachlass. Eben: Was bleibt, wenn man nicht mehr da ist.“ Das betont auch Margit Rothe: Das Wichtigste sei, sein Leben zu ordnen, Vorsorge zu treffen und die Dinge gut sortiert zu hinterlassen. Und auch die Erinnerung fehlt nicht: Am Dienstag, 9. November, dem Gedenktag der Pogromnacht, wird der jüdische Friedhof besucht.

Jüngere Menschen ansprechen

„Das Thema hat uns alle gepackt“, macht Jens Rückert deutlich. Er ist einer der Ehrenamtlichen, die sich für die Sache engagieren, ganz besonders mit einer Talkrunde am 14. November. Ihm ist es ganz wichtig, auch jüngere Menschen anzusprechen. Wie Emilia Manzano. Die 17-Jährige absolvierte gerade ihr Schulpraktikum bei der Kirchengemeinde. Sie sagt: „Das ist das Letzte, worüber man im Alltag redet.“ Aber nun ist sie mit der Sache konfrontiert und durchaus offen dafür: „So kann ich mich langsam an das Thema annähern.“

Dabei sollen die Ausstellung und die Veranstaltungen auch nach den drei Wochen Im Kopf bleiben: „Der größte Erfolg, wäre, wenn es nachhallt und zur Diskussion anregt“, hofft Jens Rückert.

