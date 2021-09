Evangelische Stadtkirche: Gottesdienst ab sofort mit neuem Konzept

Schwetzingen. Einen Gottesdienst mit musikalischem Akzent wird es künftig jeden dritten Sonntag im Monat in der evangelischen Stadtkirche in Schwetzingen geben. Der Auftakt ist am Sonntag, 19. September, um 11 Uhr. Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors und Vokalensemble gestalten den musikalischen Teil. Darüber hinaus wird ein langjähriges Kantorei-Mitglied verabschiedet. Peter Roth hat lange in Chören mitgesungen, war früher lange Jahre Obmann des Kirchenchors und hat den Orgelneubau in den 80-er und 90-er Jahren unterstützt.

