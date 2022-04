Evangelisches Angebot rund um Ostern in Schwetzingen

Nach drei Jahren kann wieder der Gottesdienst zum Gründonnerstag in der vertrauten Form mit einem Tischabendmahl stattfinden. Die evangelische Kirchengemeinde in Schwetzingen lädt dazu am 14. April um 18 Uhr ins Lutherhaus ein. Prädikantin Simone Heidbrink gestaltet Liturgie und Predigt. Musikalisch wirkt der Kirchenchor unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer mit.

Der Gottesdienst am Gründonnerstag beinhaltet die Feier eines Tischabendmahls. Es werden Brot und Wein, aber auch ein sättigendes Essen mit Kartoffeln und Quark gereicht. Für diesen Gottesdienst war eine verbindliche Anmeldung bis zum 12. April erforderlich. Ob es noch freie Plätze gab, war bei Redaktionsschluss nicht bekannt – eine Nachfrage bei der Kirchengemeinde ist ratsam, Telefon 06202/12 72 40.

Österlicher Triathlon

Prädikant Holger Hamm feiert am Karfreitag den Gottesdienst um 11 Uhr in der Schwetzinger Stadtkirche. Dorothee Strieker und Barbara Obert wirken musikalisch mit und präsentieren zwei Arien von Johann Sebastian Bach, eine davon für Oboe und Orgel, die zweite für Oboe d’amore und Orgel. Weiter steht ein Adagio von Albinoni aus dem Concerto B-Durin ihrem Programm.

Die Ostergottesdienste gestaltet an beiden Ostertagen Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen. Am Morgen des Ostersonntags, um 7.30 Uhr, hält sie eine Auferstehungsandacht auf dem Schwetzinger Friedhof. Musikalisch wird sie dort unterstützt vom Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen unter Leitung von Detlev Helmer.

Der österliche Triathlon wird dann um 11 Uhr fortgesetzt. Auch beim Ostergottesdienst in der Stadtkirche wirkt der Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen mit und Pfarrerin Beetschen gestaltet Liturgie und Predigt. Zum Abschluss der Ostertage hält Pfarrerin Beetschen am Ostermontag, ebenfalls um 11 Uhr in der Stadtkirche, einen Gottesdienst, in dem nach langer Zeit auch wieder eine Taufe gefeiert wird. Die musikalische Begleitung am Ostersonntag liegt in den Händen von Dorothee Strieker.

Für alle evangelischen Gottesdienste in Schwetzingen gilt weiterhin FFP2-Maskenpflicht. zg

