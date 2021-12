Schwetzingen. Als Fortsetzung der Konzertreihe "Winter im Schloss" im Schlossrestaurant "Theodors" treten dort heute Evas Schwestern mit ihrem Musikkabarett auf. Bieten will die Gruppe ein Best-of-Programm ihrer bisher mehr als zehnjährigen Karriere. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es im „Theodors“, Telefon 06202/9 33 00 oder per Mail an info@schlossrestaurant-schwetzingen.de.

