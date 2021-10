Ewig lockt das Abenteuer

Enjoy-Jazz-Chef Rainer Kern erklärt, es habe „Rückmeldungen aus der ganzen Welt“ gegeben: Als lokale Jazzgrößen am 30. April – Corona-bedingt nicht vor Publikum, sondern nur via Stream – ein kleines Fest gefeiert haben. Denn der 30. April ist längst als Internationaler Jazz-Tag der Unesco im Kalender der Kulturbeflissenen verankert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Wollfabrik gibt es ihn jetzt noch mal vor „echtem“ Publikum. „Jazzday reloaded“ nennt sich dieser nachgeholte Feiertag, den Enjoy Jazz und Jazzinitiative Schwetzingen gemeinsam auf die Bühne bringen. Die Akteure sind dieselben wie am 30. April: Acht Instrumentalistinnen und Instrumentalisten (inklusive Jutta Glaser an den Stimmbändern). Saxofonistin Alexandra Lehmler hat das Kollektiv formiert.

Sie bildet mit „Lömsch“ Lehmann dessen Bläser-Frontline. Dass Lehmler und Lehmann ein recht divergentes Paar sind, muss dabei nicht schaden. Lehmann sieht mit seinem grauen Rauschebart zwar fast ein bisschen wie der alte Komponist Johannes Brahms aus, doch zum Spätromantiker ist er deswegen nicht geworden. Nur zu Anfang fährt er auf der Ethno-Schiene, die ihn komfortabel in den Nahen Osten bringt.

Die Nummer mit den gleichzeitig geblasenen zwei Klarinetten ist kein Zirkusgag, sondern ermöglicht einen neuen, rauen, dichten Sound. Und später zeigt „Lömsch“ Lehmann immer wieder, dass der alte Avantgarde-Tiger noch längst kein Bettvorleger ist. Obwohl man manchmal fragen könnte, ob das Rollenbild des Revolutionärs im Jazz nicht doch ein bisschen antiquiert erscheint.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Da glühen die Effektpedale

Aber das Publikum in Schwetzingen goutiert die kleinen Eskapaden, und auch die Kollegin Alexandra Lehmler, die es (jedenfalls auf dem Sopransax) eher in die hymnisch-sphärischen Bereiche ziehen würde, folgt ihm manchmal auf den Abenteuerspielplatz. Claus Boesser-Ferrari reiht sich mit seiner Gitarre würdig ein und lässt die Drähte und Effektpedale glühen. Während Erwin Ditzners wuchtiges, „elementares“ Schlagzeug und Matthias Debus’ grenzenlos flexibler Kontrabass den Lauf der Dinge sicher ordnen.

Pianist Apollonio Maiello hält sich gleichfalls tapfer – dabei ist er, um es vorsichtig zu sagen, nicht gerade mit einem Konzertflügel verwöhnt. Oud-Spieler Fadhel Boubaker schmeckt alles mit exotischen Aromen ab – die nie zu aufdringlich geraten. Was auch von Jaime Ramirez’ „Visuals“ behauptet werden darf. Nur einmal werden sie konkret und zeigen einen Schmetterling – der Jutta Glasers Stimmbänder zu kitzeln scheint. Ihre vokale Filigrankunst ist ein Höhepunkt an diesem nachgeholten Feiertag des Jazz.